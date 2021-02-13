Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Güneysu Eğitim Külliyesi'nde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'nin Güneysu ilçesindeki Güneysu Eğitim Külliyesi'nde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'nin Güneysu ilçesindeki Güneysu Eğitim Külliyesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize'nin Güneysu ilçesinde inşası devam eden Güneysu Eğitim Külliyesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile incelemelerde bulunduk. Mart ayında tamamlanacak bu ilim ve irfan yuvasının ülkemiz, Rize'miz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesine yer verdi.

Bakan Kurum ve Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu ve Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer'in de eşlik ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı