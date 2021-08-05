Bakanlar Kurum ve Çavuşoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerinde incelemelerini sürdürdü
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Bakanlar Kurum ve Çavuşoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerinde incelemelerini sürdürdü

Bakanlar Kurum ve Çavuşoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerinde incelemelerini sürdürdü
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Kurum, Manavgat ilçesi Kızıldağ Mahallesi'nde yanan evlerin olduğu bölgede hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Kurum ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir Mahallesine geçerek, yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekipleriyle bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eşyası yanan vatandaşlara 50 bin liraya kadar eşya yardımı vereceklerini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Şu an tespitlerimizi yapıyoruz. Eşya yardımlarına ilişkin ilk ödemelerimiz de başladı. Az hasarlı binalarımız için de vatandaşlarımızın evlerini daha rahat tadilat yaptırabilmeleri için gereken desteği vereceğiz. Yine tüm bahçelerimizin, tarlalarımızın, ölen hayvanlarımızın tespitlerine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bedeli birebir neyse karşılayacağız. Yanan evlerimize ilişkin de deposu varsa depo, ahırı varsa ahırı olacak şekilde evlerimizi yeniden yapacağız. İnşaatlarına en geç bir ay içerisinde başlayacağız ve önümüzdeki yaza bitirmeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra 3 ay içerisinde de yangında hasar gören bütün ahırlarımızı da yapmış olacağız. AFAD'dan hak sahibi olamayan vatandaşlarımızı da inşallah Bakanlığımız bünyesinde hak sahibi yapacağız. İnşallah yaralarımızı en kısa zamanda saracağız. Tek amacımız sizlerin kılına zarar gelmemesidir. Bunun için de devlet olarak bir seferberlik ruhu anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Buradan Ümütlü ve Ortakonuş mahallelerine geçen Kurum, incelemelerde bulundu, vatandaşların taleplerini dinledi.

Yangın bölgesindeki incelemelerde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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