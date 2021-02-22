Bakanlar Kurum, Pakdemirli ve Soylu İzmir'de deprem konutları temel atma törenine katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde 7 ayrı alanda ve rezerv alanında toplamda 1841 konutun inşasına TOKİ eliyle başladıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde 7 ayrı alanda ve rezerv alanında toplamda 1841 konutun inşasına TOKİ eliyle başladıklarını söyledi.

Kurum, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanda gerçekleştirilen deprem konutları temel atma töreninde konuşma yaptı.

İzmir'in tarihi bir günü yaşadığını belirten Kurum, yapılacak 5 bin konutun temelinin attıklarını, 20 bin seyirci kapasiteli, iş yerleriyle 24 saat yaşayan Gürsel Aksel Stadı'nın da resmi açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Depremin meydana geldiği 30 Ekim'i unutmayacaklarını dile getiren Kurum, "Çünkü 30 Ekim, milletimizin, 84 milyonun İzmir için hüzne boğulduğu tarihtir. Depremle birlikte sadece evlerimiz yıkılmadı. 117 vatandaşımızı yitirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bakanlıklar, TOKİ, AFAD, UMKE, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve İzmirlilerle birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir özveriyle çalıştıklarını aktaran Kurum, kısa sürede arama kurtarma çalışmalarını, 10 gün içerisinde de hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını hatırlattı.

İzmir'in şehir genelindeki riskli bina yapısını tespit etmek için 184 bin binada, 888 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yaptıklarını belirten Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 2012 yılında İstanbul'dan başlattığınız kentsel dönüşüm seferberliğini 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' hedefiyle daha da hızlandırdık. O günlerden bu yana da 1,5 milyon konutun dönüşümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tamamladık. Şimdi de inşallah, her yıl 300 bin konut olmak üzere acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde bitirmenin gayreti içerisinde olacağız. Şu anda, sahada yatırım değeri 81 milyar lira olan 272 bin dönüşüm konutumuzun inşası tüm hızıyla devam ediyor." diye konuştu.

"Bugün, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır"

İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü hareketini başlattıklarını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün, İzmir'in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır. İzmir'in yeniden ihyası için, salgın ve kış şartlarına rağmen nasıl Elazığ'da, Malatya'da ve Giresun'da durmadıysak güzel İzmir'imizde de çalışmalarımıza tek bir dakika bile ara vermeden devam ettik. Geçtiğimiz ay, zatı devletlerinizin katılımlarıyla Elazığ'da ve Malatya'da ilk etabını 6 ayda bitirdiğimiz 8 bin konutumuzu Elazığlı kardeşlerimize teslim etmiş; onların mutluluğuna, heyecanına hep birlikte şahit olmuştuk. Şimdi de İzmir'de yapacağımız 5 bin yeni yuvamızın temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. İnşallah ağustos ayı itibarıyla, yeni yuvalarımızı teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Bugün, depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçemizde 7 ayrı alanda ve rezerv alanımızda toplamda 1841 konutun inşasına, TOKİ eliyle başlamış oluyoruz. İnşallah projemizi, kültürel ve sosyal alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, okul, cami gibi sosyal donatılarıyla en güzel şekilde tamamlayıp İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bugün sadece bir deprem dönüşümü çalışmasını başlatmıyoruz. İzmir'imizi sadece deprem dönüşüm konutlarıyla değil, altyapı ve üstyapısıyla, yeni sosyal konutları, yeşil alanları, millet bahçeleri ve çevre yatırımlarıyla yeniden imar, inşa ve ihya ediyoruz."

Bakan Kurum, tören öncesi alanda bekleyen Rıza Bey Apartmanı'ndaki bazı kat sakinlerinin, apartmanın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılması kararını beğenmediklerini söylemesi üzerine, projeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve kimseyi mağdur etmeyeceklerini ifade etti.

"Siyaset yapmayalım, İzmirlilerin derdini çözelim dedik"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de depremin ardından tüm imkanların İzmir için seferber edildiğini belirterek, "Çalışma yaparken siyaset yapmayalım, İzmirlilerin derdini çözelim dedik ve Allah'a şükür bunu yapmayı başardık." dedi.

Pakdemirli, gelecek hafta depremde enkaz altındayken konuştuğu Buse Hasyılmaz'ın düğününe katılacağını belirterek, "Tabii ki acılarıyla beraber bu buruk sevinçler de bize İzmir için daha ileriye yönelik gayret sarf etmemiz gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Türkiye'nin afet bölgesinde olduğunu anımsattı.

Afetler için en önemli olanın gerekli tedbirleri el birliğiyle alabilmek olduğunu kaydeden Soylu, "Afet öncesi yapacaklarımız, afet anında yapacaklarımız ve afet sonrası yapacaklarımız iyileştirme ve yenileme çalışmalarımız, bizim sorumluluklarımızın içerisindedir." dedi.

Soylu, geçen yıl Elazığ'da meydana gelen depremde yıkılan konutların yerine yapılan hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını belirterek, "Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi vatandaşının karşı karşıya kaldığı bu sorunda hem onları dinleyerek hem onların gönlünü alarak hem de bu kadar kısa zamanda çare oluşturabilmek mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ise 30 Ekim'de yaşanan deprem nedeniyle 117 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, "Tabii acılar paylaşılarak, azalır, sevinçler paylaşılarak çoğalır. İlk andan itibaren devletin tüm kademelerinin el ele verip zamanla yarışmak suretiyle enkaz altından sağ olarak insanlarımızı kurtarma yarışına girdik. Yıkılan evler gelir gelir ama giden canlar geri gelmiyor, Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Depremin hemen akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışmalara başladı ve kısa süre içinde birçok noktada yıkılan bu evlerin daha güzelini yapmak üzere bugün temel atma noktasına getirdik." diye konuştu.

17 Ağustos Marmara Depremi'ne de değinen Yıldırım, Türkiye'nin o günden bugüne kadar büyük ivme yakaladığına işaret etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise son 18 yılda İzmirlilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik bir çok önemli yatırım gerçekleştiğini belirterek, idari bakımdan alınan önlemler, iyileştirmeler, sağlanan kolaylıklarla kentin ekonomisi ve sosyal hayatına büyük kaktılar sağlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hükümetin ve devletin İzmir'e bakışının, desteğinin güç verdiğini ifade eden Köşger, salgın, deprem, sel ve hortum felaketlerinde yaraların sarılmasında yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hükümete, bakanlara, yetkililere İzmirliler adına şükranlarını sundu.

Programda İzmir depreminde çekilen görüntülerden oluşan film izletildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin