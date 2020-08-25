Bakanlar Kurum, Pakdemirli ve Dönmez soruları cevapladı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptıkları incelemenin ardından açıklamada bulundular.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptıkları incelemenin ardından açıklamada bulundular. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Bugün sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik, dün bir tane yıkmıştık. Şimdi de öğretmenevi ve lojmanlarımızın bulunduğu alanda yıkımları gerçekleştiriyoruz." Kaynak: AA