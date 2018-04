Bakanlar Kurulu Toplantısı Sonrası Başbakan Yıldırım'dan Müjde Üstüne Müjde!

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE 1 MAYIS RESMİ BAYRAM HALİNE GELDİ"

Başbakan Yıldırım, ''Bütün milletimizin Berat gecesini tebrik ediyorum. Yarın 1 Mayıs. AK Parti iktidarı döneminde 1 Mayıs resmi bayram haline getirildi. İşçi sendikalarımız, memur sendikalarımız bir bayram içinde bu bayramı kutluyorlar. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Emek ve Dayanışma Bayramı'nı tebrik ediyoruz.'' diye başladı.

"TURİZM VE TARIMDA İYİ SONUÇLAR GELECEKTİR"

Yıldırım ''Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Bundan sonra artık yaz da geldi, turizm ve tarımda iyi sonuçlar gelecektir.'' dedi.

"VERGİ VE PRİM ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK"

Başbakan Binali Yıldırım ''Birinci madde esnaflarımızı ve sanayicilerimizi yakından ilgilendiren yeniden yapılanma. Bununla ilgili maliye ile ilgili işi olan gümrükle işi olan vatandaşımız, il özel idareler kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Bunlar nelerden oluşuyor vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları yeniden yapılandırılacak.Köprü, otoyol ve kaçak geçişler kısaca vatandaşın devlet kurumları ile arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor, vatandaşla el sıkışılıyor.'' diye konuştu.

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"PEŞİN ÖDEMEDE DE İNDİRİMLER VAR"

"Vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz. İşletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız Temmuz ayının sonuna kadar müracaat edecek ve 36 ay içinde borçlarını ödeyecekler. Peşin ödemede de indirimler var. Gecikme faizinin yüzde 90'ını ödemeyecekler, sadece yüzde 10'unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar. BAĞ-KUR borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflar var bunun da önünü açıyoruz."

GENÇLERE İŞ YERİ AÇMADA BAĞ-KUR KOLAYLIĞI

Gençlerin iş yeri açmasına yönelik kolaylıkları açıklayan Yıldırım ''Gençlerimize yönelik iş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençler var, bunlara daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Ona şimdi bir ilave daha getiriyoruz. Bu 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek bunun yanında 1 yıl boyunca BAĞ-KUR primi ödemeyecek, devlet ödeyecek. Bu da gençken iş yeri açmak isteyen vatandaşlarımıza getirilen çok önemli bir kaynak. Yaşlılarımızla ilgili müjdemiz 65 yaş ve üzere kişilere 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyor.'' ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DÖNÜŞ AFFI

Eğitime ara veren gençlerin eğitime devamına yönelik ise Yıldırım şunları söyledi:

''Diğer bir konu bu sefer üniversitede okuyan gençler. Zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençler oldu. Bu öğrencilerimize bir kereliğine okullarına dönme imkanı veriyoruz. Terörle bağlantısı olanlar bu haktan faydalanamayacak."

''İMAR AFFI DEĞİL İMAR BARIŞI''

''Bir diğer müjdemiz imar barışıdır.'' diye devam eden Yıldırım, ''Bu konuda çok köklü son 50 yılın sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısıdır'' dedi ve mülkiyet ve imar sorunlarına değinerek ''İmarsız yapılmış, başkasının mülküne yapılmış mülkiyet sorunu var. Bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamış. Bu yapıların yapılmış tabi mülkiyet sorunu olduğu için arsa görünüyor, tapusu yok. Bütün bu konulardan dolayı vatandaş su alamıyor, elektrik alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor. Bu sorun büyük şehirlerde çok fazla.'' ifadelerini kullandı.

"YAPI KAYIT BELGESİ VERECEĞİZ"

Yıldırım ''Bütün bu konuları derli toplu ele aldık, aylarca çalışıldı. Bir yanlış haksızlık yapmayalım diye. Bunları bir yapı kayıt belgesi vereceğiz, kanun çıkınca. Yapı kayıt belgesi daha sonraki imar alacaksa imar alırken işine yarayacak, kentsel dönüşüme gidecekse öncelik tanınacak, tapu verileceği zamanda bu belge aranacak. 13 milyon bina, her birinde ortalama 5 kişi yaşasa ne kadar büyük bir nüfusa hitap ediyor. Bu ilk ve en önemli adım, bu bir imar affı değildir, bu bir imar barışıdır.'' şeklinde açıklama yaptı.

"VATANDAŞ KAÇAK GÖÇEK OLMAKTAN KURTULACAK"

Yıldırım ''Bunun için sembolik bir ücret alınacak. Yapı kayıt belgesi alınabilmesi için yüzde 3 bir para alınacak. Tapuya geçince de aynı şekilde yüzde 3 para alınacak. Vatandaş kaçak göçek olmaktan kurtulacak. Hazine arazisini kullanan çiftçilerimiz var. Kullanıyorlar ama bazı haklardan yararlanamıyorlar. Bu düzenlemeyle kullanmaya devam edecekler. İsterseler satın alabilecekler ya da kullanma sözleşmesini 10 yıl daha yenileyebilecek.'' dedi.

"ÇAYIN KİLOSUNU 2 LİRA 45 KURUŞ OLARAK BELİRLEDİK"

Yıldırım ' 'Sultanbeyli'deki 80'li yıllardan beri devam eden bir sorun var. Orada bir vatandaşa kullanıcıya veriyor belediye. Ama belediye doğrudan veremiyor, ihale yapacak. Bir tanesi gelip 'en çok parayı ben verdim buyur çık' diyecek, böyle bir şey var mı? Çay toplama mevsimi başladı. Yarın Rize'ye gideceğiz. Kilosunu 2 lira 45 kuruş olarak karar aldık. Çay bölgesindeki vatandaşlarımıza da bu müjdeyi vermiş olalım.'' ifadelerini kullandı.

YILDIRIM, BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİLERE MÜJDE VERDİ

Yıldırım ''Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimzi, şehit yakınlarımız var. Devletten emeklilik dışında maaş alanlar bunlara da her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer bayram ikramiyesi vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun emklilerimiz her şeyin en güzeline layık. Hükümet olarak var gücümüzle çalıştık çalışmaya devam ediyoruz. Bu planlanan gelirlerin üzerinde gelir geliyor. Bütün bunların hesabını kitabını yaptık, oturduk karar verdik.Meclise bugün itibariyle bu kanun tasarısını iletmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlar bitmiş değil, yeni dönemde artarak devam edecek. Bir çok alanda yeni reformlar seçimden sonra oluşacak olan ilk parlamentoda ele alınacak. Muhalefet eleştiri getirmezse şaşarım. Onu tahmin etmek çok zor değil. Meydanlara bakıyorum ana muhalefet başkanı her gittiği yerde ulufe dağıtıyor. İmar barışında Mehmet Bey'in hesabına göre 2 katı. Paketin tamamı 22-24 milyar arası. Bayram ikramiyesi Ramazan içinde meclisten çıkar çıkmaz. Düzenli olarak her iki dini bayram öncesi ödemeler gerçekleşecek.'' şeklinde konuştu.