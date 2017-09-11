Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi

Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantı 5 saat sürdü.

Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi

Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantı 5 saat sürdü.

Kaynak: Dunya.com