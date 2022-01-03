Bakanlar kurulu toplantısı ne zaman? Bakanlar kurulu toplantısı hangi gün? Kabine ne zaman toplanacak, bugün mü? Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı hangi gün? TÜİK'in 3 Ocak 2022 tarihinde Aralık ayı enflasyon ve yıllık enflasyon oranlarını açıklamasının ardından binlerce memur ve emekliye yapılacak zam oranı belirlenmiş oldu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar yapılacak olan Kabine Toplantısı ile ilgili konuları araştırmakta. Bu bağlamda vatandaşlar internette en çok "Bakanlar kurulu toplantısı ne zaman? Bakanlar kurulu toplantısı hangi gün? Bakanlar kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. İşte merakla beklenen cevaplar;

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 2022'nin ilk Pazartesi yani 3 Ocak 2022 tarihinde yapılması bekleniyor. Ancak konu ile alakalı Cumhurbaşkanlığı'ndan resmi bir açıklama bulunmamakta.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kabine Toplantısının bu Pazartesi yapılmaması halinde bir sonraki Pazartesi yani 10 Ocak 2022 tarihinde yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rakamlar sonrasında Emekli ve Memur maaşlarında yapılacak olan zam artışının resmiyet kazanması bekleniyor. Ayrıca yerli aşı Turcovac ile ilgili son gelişmeler ve resmi aşılamanın ne zaman uygulanacağı ve ekonomik konuların gündemde olması bekleniyor.

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