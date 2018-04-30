Bakanlar Kurulu Toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu bir imar affı değildir. Burada açıkça altını çiziyorum, bu bir imar barışıdır. Bunun için sembolik bir ücret alınacak. İki türlü; birincisi, yapı kayıt belgesi alabilmek için. Bunun emlak beyan değeri üzerinden, bilinen değeri üzerinden yüzde 3 para alınacak." dedi.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, imar düzenlemesiyle ilgili kanun çıktığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 'yapı kayıt belgesi' vereceğini belirtti.

Bu belgenin imar için başvuracakların işine yarayacağını ifade eden Yıldırım, "Kentsel dönüşüme gidecekse o zaman öncelik tanınacak veya tapu verileceği zaman da bu belge aranacak. Vatandaş elindeki malıyla rezil olmuş vaziyette. Malı var 'benim' diyemiyor. 30 senedir kullandığı evine 'benim' diyemiyor. İmarla, mülkiyetle ilgili sorunu var. Elektrik, su, altyapı, kat mülkiyetine geçemiyor. Bina yapmış arsa gözüküyor. Bütün bunları sona erdirecek reform düzeyinde bir düzenleme." diye konuştu.

Yıldırım, İzmir'de yapıların yüzde 65'inin kaçak ve depreme dayanıklı olmadığını belirtti.

"Bu bir imar affı değildir. Burada açıkça altını çiziyorum, bu bir imar barışıdır. Bunun için sembolik bir ücret alınacak. İki türlü; birincisi, yapı kayıt belgesi alabilmek için. Bunun emlak beyan değeri üzerinden, bilinen değeri üzerinden yüzde 3 para alınacak" diyen Yıldırım, kat mülkiyeti tapuya geçtiği zaman da yine yüzde 3 para alınacağını dile getirdi.

Vatandaşın oturduğu evin sahibi olacağını, kaçak göçek durumdan kurtulacağını belirten Yıldırım, düzenlemeden elde edilecek kaynağın deprem ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacağını söyledi.

Hazine arazisini kullanan çiftçilerin olduğunu ifade eden Yıldırım, "Ecri misil ödeyerek hazine arazisini kullanıyorlar ama bazı haklardan yararlanamıyorlar. Bu düzenlemeyle kullanmaya devam edecekler ve 10 yıl sonra da isterlerse satın alabilecek veya kullanma anlaşmasını bir 10 yıl daha yenileyecekler. Halihazırda kanun çıktığında son üç yıldan beri ecri misil ödemiş kullanana...İhaleyle değil. Onun hakkı, ona vereceğiz ve yarı bedeline." dedi.

Sultanbeyli'de 1980'li yıllardan beri imar sorunu olduğunu anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kısmı vakıf, bir kısmı orman vasfını yitirmiş, bir kısmı milli emlak, bir kısmı da şahıs arazileri var. Bütün bunlar derlendi, toplandı son noktaya gelindi. Oradaki vatandaşa, kullanıcıya belediye veriyor ama belediye mevzuatına göre doğrudan veremiyor. İhale yapacak. Kardeşim 1980'den beri binayı yaptım, içinde oturuyorum. Çocuklarım doğdu, büyüdü ihaleye girecek. Bir tanesi gelip gözüne kestirdi, en çok parayı ben verdim, çık diyecek. Böyle bir şey olur mu? Kazanılmış bir hak var. Kimdeyse bina belediyenin belirlediği bir bedel üzerinden verecek. Bir şekilde de tapusunu alacak, rahatlayacak."

Çay alım fiyatlarına ilişkin düzenleme yapıldığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çay toplama mevsimi başladı. Yarın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'ye giderek çay fiyatlarını açıklayacak. Bu sene yaş çay kilogram fiyatına 2 lira 45 kuruş olarak karar aldık. Alım fiyatı bu olacak. Bunun altında olmayacak. 2 lira 45 kuruşa kilosunu primle beraber bu geçen seneye göre yeniden değerlendirme ÜFE'nin üzerinde bir orana tekabül ediyor. Yaklaşık yüzde 16. Çay bölgesindeki vatandaşlarımıza bu müjdeyi de vermiş olalım. Mevsimimiz bereketli olsun."

(Bitti)