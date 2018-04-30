Bakanlar Kurulu Toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım, üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı vereceklerini belirterek, "Bunun istisnası ne? Teröre bulaşmışsa terörle irtibatı, iltisakı varsa bunlar bu haktan yararlanamayacak." dedi.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, piyasada çok beklenti haline gelen stok affına ilişkin düzenleme yapıldığını belirtti.

Başbakan Yıldırım, "Geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz ve bunu mükellefler meşrulaştırmış oluyor. Stoklarında var ama kayıtlarında gözükmüyor dolayısıyla hesabı, kitabı tutturamıyor, bunu düzenlemiş oluyor. Kasa fazlalıkları... Bunlar da aynı şekilde beyan usulüne göre işletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, kanundan yararlanmak için vatandaşların temmuz ayı sonuna kadar müracaat etmesi gerektiğini, takip eden 36 ay içinde de borçların ödenebileceğini söyledi.

Peşin ödeme olması halinde indirimler olacağını anlatan Yıldırım, peşin ödeyen vatandaşların gecikme faizinin yüzde 90'ını ödemeyeceğini, yüzde 10'unu ödeyerek hesabı kapatabileceğini kaydetti.

Emekli vatandaşların yeni iş yeri açması

Yeni bir iş yeri açan emekli vatandaşların yüzde 15 destek primi yatırdığını, bunun kaldırıldığını ifade eden Yıldırım, "Ancak geçmiş yıllara ait borçlar var. Kanunla bu meseleyi hallettik bitti. Böyle bir sıkıntı yok artık, emekli olan iş yeri açabilir. İlave bir yüke girmeden çalışabilir ancak geçmişten gelen peşini bırakmayan borçlar var, o borçları siliyoruz. Tamamen siliyoruz. Vatandaşla esnafla aramızdaki ilişkilerimizi düzeltmiş oluyoruz." dedi.

Bağkur borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnafın bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, "Borcun varsa sağlık hizmeti verilmiyor. Bunun da önünü açıyoruz, borç ayrı sağlık ayrı, bunun pazarlığı olmaz. Borcunu bugün vermedi ama yarın imkan olur verir ama 'Hasta oldun, git kardeşim senin borcun var, ben sana bakmayacağım.' diyemeyiz. Onun için de burada bir düzenleme yapıyoruz." diye konuştu.

İş yeri açacak gençlere kolaylık

Yıldırım, iş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arasındaki gençlere daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirdiklerini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelir vergisinden 75 bin lira gelire kadar vergiden muaf tutuyorduk. Genç girişimciliği desteklemek amacıyla ona bir ilave daha getiriyoruz. O ilave de şu; iş yeri açıyor birisi, bu 3 yıllık gelir vergisi desteği yine devam edecek. Bunun üzerine de 1 yıl boyunca iş yeri açan kendisi Bağkur primi ödemeyecek. Biz ödeyeceğiz. Yani devlet Bağkur primini ödeyecek, 1 yıl boyunca prim derdi olmayacak. Bu da genç müteşebbislere, gençken iş yeri açmak isteyen vatandaşlarımıza getirilen çok önemli bir kaynak."

65 yaş ve üzerine üç ayda bir "65 yaş aylığı" ödendiğini, 600 bin civarında yaşlılık aylığından yararlanan vatandaş olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. İki katına yakın bir artış yapıyoruz. Yani üç ayda bir bin 500 lira para almış olacaklar." şeklinde konuştu.

Kaydı silinen üniversite öğrencilerine kayıt imkanı

Üniversitelerde okuyan 8 milyona yakın öğrenci olduğunu anlatan Yıldırım, bu öğrencilerin içinde eğitimine öğretimine devam edemeyen 500 bine yakın öğrenci bulunduğunu söyledi.

Üniversiteyi 7 yılda bitirme mecburiyeti olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bu öğrencilere bir kereliğine üniversitelerine, bölümlerine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz. Bunun istisnası ne? Teröre bulaşmışsa, terörle irtibatı, iltisakı varsa bunlar bu haktan yararlanamayacak." dedi.

İmar barışı

Yıldırım, bir diğer önemli kararlarının imar barışı olduğunu belirterek, son 50 yılın kangren olmuş bir sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısı hazırladıklarını ifade etti.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu imar barışı nasıl işleyecek? Türkiye'de şu anda 25 milyon civarında bağımsız bina var veya kat vesaire. Bunların neredeyse yarısı, bir hesaba göre 12, bir diğer hesaba göre 13 milyon kadarı geçmiş yıllarda, özellikle de bunların büyük bir kısmı 2000 yılından önce imarsız yapılmış. Başkasının mülküne, Hazine arazisine, vakıf arazisine, meraya yapılmış. Mülkiyet sorunu var. Bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamış ilaveler, uygunsuzluklar var. Başka ne var? Bu yapılar tabi mülkiyet sorunu olduğu için arsa gözüküyor, tapusu yok. Tapu nasıl alacak? Hem arsa kendinin değil hem imarı yok, kat mülkiyeti, yapı kullanım izni yok. Bütün bu konulardan dolayı ne ortaya çıkıyor? Vatandaş su, elektrik alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor. Yapıyorsa da kaçak, yine suç işlemiş oluyor."

Yıldırım, bütün bu konuların derli toplu bir şekilde ele alındığını, vatandaşa yanlışlık ve haksızlık yapılmaması için aylarca çalışıldığını vurguladı.

(Sürecek)