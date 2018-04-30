Bakanlar Kurulu Toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım, vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılacağını bildirdi.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşların Berat Kandili'ni tebrik etti, bugünün hayırlara vesile olmasını diledi.

Bütün çalışanların emeği ve dayanışmayı kutladıkları önemli bir gün olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Yıldırım, daha önceki dönemlerde 1 Mayıs denilince herkesin gerginleştiğini, "Nerede ne olay olacak?" diye düşündüğünü, bugün ise1 Mayıs'ı işçi ve memur sendikalarının yurdun değişik yerlerinde bir bayram havasında kutladıklarını söyledi.

Türkiye'nin son 10 yılda, 10 milyon vatandaşa istihdam sağladığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu istihdam, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin tamamının bu süre içinde oluşturduğu istihdamdan daha fazla. Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak neticede yüzde 7,4'lük bir büyümeyi gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Ekonomide, vergilerde planladığımız, hedeflediğimiz değerlerin üstünde ilk üç ay sonuçları geldi. Ocak, şubat, mart ölü aylardı. Bundan sonra artık yaz da geldi. Hem turizmde hem tarımda hem de üretimde birçok alanda çok daha iyi sonuçlar gelecek."

Başbakan Yıldırım, bugün itibarıyla TBMM'ye gönderdikleri düzenlemelerin vatandaşların geniş bir kesimini ilgilendiren, onların beklentilerini, ihtiyaçlarını karşılayacak konular olduğunu vurguladı.

Yeniden yapılandırma

Kendisinin düzenlemeleri kısa kısa açıklayacağını, ilgili bakanların daha sonra bu konuları detaylıca anlatacaklarını, Meclis görüşmeleri esnasında da konunun komisyonlarda ve TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci madde, esnafı, sanayicileri, çalışanlarımızı yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma. Bununla ilgili neyi kastediyoruz? Maliyede işi olan vatandaşımız, gümrükte sorunu olan vatandaşımız, sigortayla ilgili borcu ve sorunu olan vatandaşımız, il özel idareleri, belediyeler, kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Nelerden oluşuyor? Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. İkincisi trafik cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen cezalar, seçimlerle ilgili geçmiş seçimlerde bir şekilde ceza tahakkuk etmiş ama tahsilatı yapılmamış, askerlik ve nüfusla ilgili, RTÜK cezaları, köprü, otoyol kaçak geçişler vesaire. Vatandaşın devlet kurumlarıyla arasında olan nizalar, anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor, vatandaşla el sıkışılıyor. Nasıl? Bunu yaparken belli kuralları şartları var."

Yıldırım, belediye ve il özel idarelerinin su ve atıksu alacaklarının da bu yapılandırmaya dahil olacağını aktardı.

Geçmiş 5 yıla ait vergi düzenlemesi

"Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş yukarıda saydığım bütün kalemlerde ödemelerini gerçekleştirmemişse bunlarla ilgili bir fırsat getiriyoruz." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Vergi ve sosyal güvenlik kurumu primlerine ilişkin itilaflı alacaklar kanun kapsamında yer alacak ve vergi prim barışı sağlanmış olacak. İlave olarak geçmiş 5 yıla ait vergiyle ilgili bir fırsat getiriyoruz. Matrah artışı sağlamak suretiyle burada vergi takibinde olan, bununla ilgili uzlaşmazlık ve inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere böyle bir kolaylık. 'Gel bir miktar şeyini artır, onun üzerinden vergini al bu defterleri kapatalım' diyoruz."

(Sürecek)