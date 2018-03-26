Bakanlar Kurulu Toplantısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çiftlik Bank soruşturmasına ilişkin, "Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere, 6 kişi için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartılması için konuyu İçişleri Bakanlığına göndermiş ve bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkarılmıştır." dedi.

Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu devam ederken, gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Çiftlik Bank mağduriyeti Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi mi?" sorusu üzerine Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 6 Ekim 2017'de gelen ihbar ve şikayetler üzerine Çiftlik Bank konusunu soruşturduğunu, soruşturma raporlarının İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu olarak gönderildiğini belirtti.

Bozdağ, yapılan usulsüzlüklerin ve haksızlıkların görüldüğünü bu çerçevede ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu anlattı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturma başlattığını, yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 kişinin kırmızı bültenle aranması için yakalama kararı çıkarıldığını ifade eden Bozdağ, "Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişi için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartılması için konuyu İçişleri Bakanlığına göndermiş ve bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkarılmıştır." diye konuştu.

Bunlardan Osman Nuri Kaya isimli şahsın Türkiye'nin talebi üzerine Uruguay'da, iade edilmek üzere geçici tutuklama talebinin yerine getirildiğini ve tutuklandığını kaydeden Bozdağ, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24 Mart tarihinde aldığı kararla Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın mal varlığına ve sistemden elde edilen 3 milyon 90 bin liraya el konulması konusunda talepte bulunduğunu vurguladı.

Bekir Bozdağ, ilgili Sulh Ceza Hakimliği'nin de bu talebi kabul ettiği ve yargı yoluyla bunlara el konulduğu bilgisini verdi.

"65 şirket hakkında soruşturma başlatıldı"

Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın piramit satış sistemi kullanan Türkiye'deki 65 şirket hakkında soruşturma başlattığını ifade etti.

Bu şirketlerden 31'i hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, 34 şirket hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan Bozdağ, bu 31 şirketin çoğu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Bekir Bozdağ, bunların internet erişimlerinin engellendiğini, gerekli tedbirlerin alındığını, diğerleri ile ilgili inceleme ve soruşturmaların da devam ettiğini aktardı.

Bu konuda hukukta bir boşluk olup olmadığı konusunda da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ayrıca bir çalışma yaptığına işaret eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama gördüğümüz kadarıyla olayın seyrini incelediğimiz kadarıyla ortada çok net, nitelikli bir dolandırıcı söz konusudur. Vatandaşlarımızın bu nitelikli dolandırıcılar konusunda uyanık olması son derece önemlidir. Böyle bir şey gördüğünde durumu yetkililere, Cumhuriyet Savcılıklarına, kolluk kuvvetlerimize, ilgili bakanlıklarımıza mutlaka bildirmelerinde fayda vardır ki zamanında müdahale yapılsın, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açmadan bu dolandırıcılar hukuka teslim edilsin. Bu noktada vatandaşlarımızın duyarlı olmasında fayda vardır. Buradan da bir kez daha vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Elbette hukuk bunların gereğini yapacaktır, hesabı soracaktır. Şu anda kaçanlar eninde sonunda bulundukları yerde yakalanacaklar, Türkiye'ye getirilecekler ve yargının önüne çıkarılacaklardır."

"Dış politikamızı Türk milletinin çıkarlarını esas alarak yürütüyoruz"

Rus diplomatların sınır dışı edilmesine ilişkin bir başka soru üzerine de Bozdağ, İngiltere ile Rusya arasında yaşanan krizin, iki ülke arasındaki hadise olduğunu belirtti.

Egemen ve bağımsız bir devlet olan İngiltere'nin hangi ülke ile ne tür bir ilişki geliştireceğine, diplomatik ilişkilerini sürdürüp sürdürmeyeceğine, kendisinin karar vereceğini kaydeden Bozdağ, şunları söyledi:

"Bizim İngiltere'ye, 'Neden böyle yaptınız?' deme imkanımız olamaz. Rusya'ya karşı da tabii aynı şekilde, Rusya da egemen ve bağımsız bir devlet. Başka ülkelerin de İngiltere'nin aldığı bu karara destek mahiyetinde karar almaları, tabii o ülkelerin kendi takdirinde olan bir konudur. Biz, Türkiye olarak dış politikamızı, Türk milletinin ve Türkiye devletinin çıkarlarını esas alarak yürütüyoruz. Dolayısıyla başka ülkelerin herhangi bir ülke ile ilgili aldıkları kararları da biz kendi çıkarlarımız bakımından ve uluslararası hukuk bakımından da ayrıca değerlendiriyoruz ve ona göre adımlarımızı atıyoruz. Şu anda Türkiye ile Rusya arasında olumlu ve iyi bir ilişki vardır. Türkiye bu anlamda Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir. Çünkü Türkiye de kendi dış politikasını kendi belirleyen egemen ve bağımsız bir ülkedir."

"Çalışma tamamlandı"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında çocukların istismarının önlenmesine yönelik oluşturulan komisyonun çalışmalarına ilişkin soruya Bozdağ, şu yanıtı verdi:

"Çalışma tamamlandı, önce onu ifade edeyim. Uzlaşılamayan bir konu yok. Çünkü uzlaşmayı gerektirecek bir durum yok ortada, tamamen karar alınması gereken bir konu var. Bu konuda da gerekli kararlar alındı. Ancak bu kararların ilgili yerlere sunumu gerekiyor. Gündem nedeniyle bugün de Bakanlar Kurulu'na bu konuda Sayın Bakanımız bir sunum yapma fırsatı bulamadı. Muhtemeldir ki önümüzdeki Bakanlar Kurulu'nda bu konu gündem gelebilir. Ama bilmenizi isteriz ki çalışma bitti, kararlar verildi. Son kez Bakanlar Kurulu'nda konunun bir müzakeresi yapılacaktır."

İçerikle ilgili detay veremeyeceğini belirten Bozdağ, cezaların artırılmasının caydırıcılık bakımından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bozdağ, bu konuda adımların atıldığını vurgulayarak, "Bu suçu işleyenlerin cezalarının infazından sonraki süreçlerde takibi, kontrolü nerede ikamet ediyorlarsa orada ilgili birimler tarafından bilinmesi ve kontrol altında tutulması, bu tür eğilimleri olan veya bu tür suçları işleyen kişilerin bazı işlerde çalışmasının, çalıştırılmasının engellenmesi, çocuklara yakın yerlerde bunların bulunmaması gibi bir dizi öneri var. Tabii bunun içerisinde başka şeyler de var ama bunlar nasıl olacak? Bunların tamamı dediğim gibi Bakanlar Kurulu'nda müzakere edildikten sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)