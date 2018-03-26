Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin almayı planladığı füze savunma sistemi konusundaki tavrını ortaya koyduğunu, ABD'nin, Trump'ın bu görüşmede ifade ettiği gibi Patriot füze savunma sistemi sağlaması halinde Türkiye'nin bunu almaya hazır olduğunu söylediğini ancak bu konuda taraflar arasında henüz yeni bir görüşme yapılmadığını belirtti.

Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ABD arasında oluşturulan üçlü mekanizmanın çalışma takvimine ilişkin soru üzerine Bozdağ, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlattı.

Bu görüşmelerin ardından ortak mekanizmalar kurulmasının kararlaştırıldığını belirten Bozdağ, "Bu mekanizmalardan ilki de 8-9 Mart'ta toplantısını Washington'da gerçekleştirdi. Arkasından 19 Mart'ta Sayın Tillerson ile Çavuşoğlu'nun Washington'da bir araya gelmesi ve bu toplantıda konuşulan konulara son şeklini vermesi bekleniyordu. Ancak Sayın Tillerson'ın görevden alınması nedeniyle bu görüşme gerçekleşmedi." diye konuştu.

Bunun üzerine yeni bakan göreve başlayıncaya kadar konunun olgunlaştırılması açısından Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ile Amerikalı mevkidaşı veya bakan yardımcısının konuları ele almasının faydalı olacağının karşılıklı teyit edildiğini ifade eden Bozdağ, "Türk Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın Bey önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecektir. Bununla ilgili henüz bir tarih netleşmesi yok ama bu hafta sonuna doğru olabilir. ya da önümüzdeki hafta başı gitmesi söz konusu. Bunu bu açıdan ifade etmek gerekir." dedi.

"Umarız ki bu, önceki sözler gibi yerine gelmeyen sözler olmaz"

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde gündeme gelen Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Patriotlarla ilgili bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Trump bir telefon görüşmesi yaptı. Burada S-400 de gündeme gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız da orada Türkiye'nin görüşlerini Sayın Trump'a aktardı. Bizim daha önce hava savunma sistemimizi kurmak için Amerika'dan talepte bulunduğumuzu, Amerika'nın bize bunu vermediğini, biz de kendi ihtiyacımızı başka yerden temin ettiğimizi çok net bir şekilde ifade ettik.

Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza, 'Biz size Patriot verebiliriz.' deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz, Türkiye olarak Amerika'dan Patriot sistemini alabiliriz.' diye bir görüşme oldu. Bu görüşme, Türkiye'nin bu noktadaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize Patriot savunma sistemini verirse, biz bunu Türkiye olarak almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak o görüşmeden sonra bu konuda henüz taraflar arasında bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi. Daha önce de ABD'nin, Türkiye'ye silah konusunda bazı sözleri oldu. Ancak o sözler yerine gelmedi. Umarız ki bu, önceki sözler gibi yerine gelmeyen sözler olmaz."

Türkiye ile ABD arasında oluşturulan üçlü mekanizmaya Irak'tan katılacak yetkilinin kim olacağı sorusu üzerine Bozdağ, "Bugün Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği görevliyle ilgili, bugün geleceğini ifade etti. Ama şu anda henüz gelmedi benim bildiğim kadarıyla. Büyük ihtimalle istihbarat örgütümüzle görüşecek bir görevli." ifadesini kullandı.

(Sürecek)