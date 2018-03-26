Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır." dedi.

Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Kemerovo şehrinde alışveriş merkezinde meydana gelen yangında 64 kişinin hayatını kaybetmesinin Türkiye'de büyük bir üzüntüye neden olduğunu belirten Bozdağ, yangında hayatını kaybedenlerin aileleri, Rus halkı ve Rusya devletine başsağlığı diledi.

Bozdağ, 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı gibi başarılı bir şekilde ilerlediğini, harekatta önemli başarılara imza atıldığını ifade etti.

Harekatın başladığı günden bugüne kadar 49 Mehmetçik'in şehit düştüğünü, 208 Mehmetçik'in yaralandığını belirten Bozdağ, Afrin bölgesinden teröristlerce Türkiye sınırlarına gerçekleştirilen saldırılarda 7 sivil vatandaşın şehit olduğunu, 125 sivil vatandaşın yaralandığını kaydetti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır. Kontrol altına alınan toplam alan yaklaşık 2 bin kilometrekaredir." diye konuştu.

"Başından bu yana ifade ettiğimiz gibi Afrin Afrinlilerindir. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgede işgalci değildir, Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek, bölgeyi terörden arındırmak, bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak için oradadır." diyen Bozdağ, Afrin'de kontrolün tamamen TSK'nın elinde bulunduğunu aktardı.

"Sivil hassasiyetini takdir etmelerini beklerdik"

Bölge halkını tehdit eden terör unsurlarının bölgeden uzaklaştırıldığına işaret eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teröristler, TSK karşısında diremeyeceklerini anladıkları için kaçmışlardır, planlı bir çekilme kesinlikle söz konusu değildir. Bu harekat süresince TSK, bölgede yaşayan herhangi bir sivilin zarar görmemesi için azami gayret göstermiştir. Neticede harekat boyunca herhangi bir sivilin TSK'nın saldırısında ölmesi veya öldürülesi bir yana burnunun kanaması dahi söz konusu olmamıştır. Bu, TSK için büyük bir başarıdır. Ordumuzun bu başarısı diğer ordular, ülkemizin bu başarısı diğer ülkeler için örnek olan bir başarıdır. Bu nedenle de Türkiye'yi siviller üzerinden suçlayanları, Türkiye'nin sivil hassasiyeti göstererek terörle mücadelenin nasıl olacağına dair ortaya koyduğu bu başarıyı takdir etmemeleri de manidardır. Biz beklerdik ki Türkiye'yi bu noktada takdir etsinler ama maalesef etmediler."

Bozdağ, harekat süresince camiler, mabetler, okullar, hastaneler ve meskün mahallere bir saldırı yapılmadığını, bir yıkımın söz konusu olmadığını, bu konuda azami hassasiyet gösterildiğini bildirdi.

İnsani yardımlar

Harekatın devam ettiğini ancak bölgeden kaçan teröristlerin mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladığını vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi:

"Bölgede yaşayan siviller için tek tehdit terör örgütlerinin mayınlı ev EYP'li tuzaklarıdır. TSK, uzman ekipleriyle bölgede tuzaklanmış mayınları EYP'leri tek tek tespit edip imha çalışmalarını yürütmektedir. Şu ana kadar da epey tespit ve imha başarılmıştır. Bu imha çalışmaları tamamlandıkça bölge diğer kişiler için de güvenli hale geldikçe bütün alan sivillere tamamen açılacak ve onların yerleşmeleri temin edilecektir. Şu anda önemli bir mesafe alındı ancak daha yapacak oradan epey bir çalışma var. TSK, bu çalışmaları devam ettirmektedir. EYP ve mayınlı tuzakların temizlenmesi devam ederken öte yandan da bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye harekete geçmiştir. Bu kapsamda AFAD, Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve başka sivil toplum örgütleri bölgede insani yardımlar yapmaktadır. Şu anda 106 ayrı noktada 8 bin 100 aileye insani yardım ulaştırılmıştır ki bu yaklaşık 40 bin kişiye yardım anlamına gelmektedir."

Bozdağ, Afrin bölgesindeki 5 hastane ve 11 sağlık ocağının çalışır hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini, kişilerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması içinde acil sağlık hizmetlerinin Türkiye tarafından sürdürüldüğünü vurguladı.

"Fırat Kalkanı bu anlamda Türkiye'nin bir tecrübesidir"

Bölgede bulunan 351 okulda yaklaşık 85 bin öğrenciye eğitim hizmet sunulması için de çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Bozdağ, şunları söyledi:

"Orada, 180 tane mabet, cami var. Bunlardan 70'i kapatılmış durumda ve tamamına yakını da hasarlı durumda. Bunlarla ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bunların kısa sürede ibadete açılması için de çalışmalar yapılacaktır. Bu hasarlar terör örgütleri tarafından verilmiş ve oradaki insanların ibadethanelerinde ibadet etmeleri maalesef engellenmiştir. Tabii içme suyu ile ilgili Afrin'de bazı sıkıntılar oluştuğunu biliyoruz. O sıkıntıları gidermek için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bölgedeki üretimin, ticari hayatın devam etmesi için de pek çok çalışma yapılıyor ve bu çalışmalarla beraber bölgedeki hayat tamamen normalleşme sürecine girecek ve normalleşecektir. Şu anda orada gerek üretilen zeytin ve zeytinyağı gerek tekstil ürünleri gerek diğer ürünlerin üretiminin aksamadan devam etmesi ve ticaretinin yapılması için de mekanizmalar oluşturulmaktadır. Ayrıca belediyecilik, eğitim, din hizmetleri, tarım ve benzeri bütün altyapı ve diğer hizmetlerin sürdürülmesi için de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde olduğu gibi kapsamlı çalışmalar bölgede sürdürülmektedir. Fırat Kalkanı da bu anlamda Türkiye'nin bir tecrübesidir. Bu tecrübe buraya aynen yansıtılmaktadır. Yerel meclislerin oluşturulması, yerel güvenlik birimlerinin oluşturulması çalışmalarının da devam ettiğini buradan ifade etmek isterim. Bunları şunun için anlatıyorum. Türkiye'nin Afrin'de işi bitmemiştir. Daha bizim yapacağımız çok iş vardır. Bölgede hayatın normalleşmesi, her türlü tehlike ve tehdidin ortadan kaldırılması sağlanıncaya kadar Türkiye orada sivil halkın güvenliğini ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir."

(Sürecek)