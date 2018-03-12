Bakanlar Kurulu Toplantısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Almanya'da camilere ve Türklere karşı yapılan saldırılara ilişkin, "Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden bir nota verildi. Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Almanya'da son günlerde camilere yönelik artan saldırılar hatırlatılarak, Türkiye'nin bu konuda nasıl bir adım atacağının sorulması üzerine Bozdağ, bir yandan ayrılıkçı, ırkçı Alman vatandaşlarının bir yandan da bölücü terör örgütü PKK'nın teröristlerinin Türk vatandaşlarına, onların mabetlerine ve kültür merkezlerine saldırdığını belirtti.

Bu saldırılardan büyük endişe duyduklarını dile getiren Bozdağ, din ve vicdan hürriyetinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde teminat altına alındığını hatırlattı.

"Alman güvenlik güçleri ve yargısının harekete geçmesi lazım"

Büyük bir riskle karşı karşıya olduklarının altını çizen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, PKK terör örgütü yaptığı saldırıyı üstlendi ve başka yerlere de saldırılar yapacağını söyledi. Buna dair de sosyal medyadan adresler veren açıklamalar yaptı. Hatta Düsseldorf Havaalanı'nda check-in yapan Türk vatandaşlarına dönük terör örgütlerinin saldırısı oldu. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının ve diğer Müslümanların güvenliğinden birinci derecede sorumluluk Almanya devletine ve Almanya hükümetinin güvenlik güçlerine aittir. Biz buradan çok net bir şekilde söylüyoruz, vatandaşlarımıza dönük bu terörist saldırılar karşısında Alman güvenlik güçlerinin ve Alman yargısının harekete geçmesi lazım."

Bekir Bozdağ, 2018 yılında üç aya yakın bir sürede resmi kayda geçmiş 7 saldırının olduğunu, neredeyse Almanya'nın bütün şehirlerinde Türklere ait camilere, derneklere, kültür merkezlerine saldırılar düzenlendiğini anımsattı.

Şu ana kadar bu saldırıları yapanlardan yakalananları görmediklerini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Biz buradan Alman hükümetine diyoruz ki bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir. Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi. Tespit edilip, yargıya çıkarılanların bir kısmı beraat etti diğer kısmının da davaları devam ediyor. Henüz davası bitip de net cezalandırılan birine rastlamadık. Yok denecek kadar azdır. Bütün bunlar, teröristleri, ırkçıları, ayrımcıları, İslam düşmanlarını cesaretlendirmektedir. Türkiye'yi her fırsatta eleştirenlerin kendi ülkelerinde yaşam hakkına din ve vicdan hürriyetine, seyahat hakkına dönük bu saldırılar karşısında sessiz kalmaları ve bu saldırıları yapanlara karşı yeterli tedbirleri almamaları düşündürücüdür."

Almanya'ya saldırı notası

Alman hükümetinden bu konuda daha duyarlı olmasını beklediklerini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden bir nota verildi. Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir. Türkiye'de yaşayan bütün farklı dinlere mensup insanlar din ve vicdan hürriyetine sahiptir. Bizim ülkemizde herhangi bir mabede saldırı yapılması söz konusu değildir. Bakın gayrimüslimlere ait vakıf mallarını iade ettik. Akdamar Kilisesi'ni, Sümela Manastırı'nı ihya ettik. Hatta Tarsus'taki bir kiliseyi, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Merkel'in talebi üzerine, o kiliseyi de imar ettik. Biz onların inancı gereği sahip olduğumuz mabetleri gözümüz gibi korurken, onları ülkemizin bütçesinden imar ederken, orada vatandaşlarımızın kendi yaptığı mabetlerine saldırılar karşısında yeterli tedbirlerin alınmamış olmasından dolayı büyük kaygı duyuyoruz. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Her defasında Türkiye'yi suçlayanlara 'Biraz dönün kendinize bakın' diyoruz. Eğer tedbir almazlarsa, bu ayrılıkçılar, ırkçılar, İslam düşmanları ve terör örgütleri ileride onların canını yakacaktır."

ABD ile görüşmeler

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "ABD ile kurulan üçlü mekanizma geçtiğimiz hafta ilk toplantısını yaptı. Münbiç konusunda, özellikle Türkiye'nin masaya koyduğu önerilerin kabul gördüğü şeklinde basına yansımalar var. Bu konuda bir mutabakat söz konusu mu?" sorusunu yanıtlarken, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye'yi ziyaretinde üç ayrı ortak mekanizma kurulmasının kararlaştırıldığını anımsattı.

Bu mekanizmalarından birinin Suriye ve PKK konusunu görüşmek üzere kurulan mekanizma olduğunu hatırlatan Bozdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Washington'da yapılan bu toplantıda, Türkiye ABD'den neler beklediğini çok net bir şekilde bir kez daha ortaya koydu. Esasında bu toplantıda bizim beklentilerimizin nasıl ve hangi süreçte hayata geçirileceği hususunda yoğunluklu olarak durulmuştur. Müzakere sonucunda belli bir noktaya gelinmiştir. Türkiye'nin tutumu çok nettir. Münbiç'te PKK'lı, PYD'li YPG'li hiçbir teröristi, DEAŞ'lı hiçbir teröristi Türkiye istememektir. SDG şemsiyesi kılıfı altına gizlenerek de istememektedir. Açık bir şekilde de bölgede terör unsurlarının barındırılmasını istememektedir. Biz bunu çok net bir şekilde muhataplarımıza burada da ilettik. Eğer burada bir anlayış birliği sağlanamazsa Türkiye buradaki teröristleri Afrin'dekileri nasıl temizlediyse aynı usul ve yöntemle temizlemekte kararlıdır. Bunu çok net bir şekilde buradan bir kez daha belirtmek etmek isteriz."

Bozdağ, bu ayın 19'unda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington'da olacağını, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile o güne kadar yapılan görüşmelerin sonuçları üzerinde tekrar görüşeceklerini aktardı.

Bu görüşmenin ardından ortaya somut, üzerinde mutabakata varılan veya varılamayan sonuçların çıkacağını anlatan Bozdağ, "Türkiye, ABD'nin Suriye konusunda bundan sonra sözlerinden ziyade icraatlarına bakacaktır. Aramızda bir güven bunalımı olduğu çok açıktır. Ciddi soruların olduğu çok açıktır. Bu güven bunalımını azaltmanın ve ortadan kaldırmanın yolu Türkiye'ye verilmiş sözlerin tutulmasından geçmektedir. O da 'Tutacağız' demekten değil bunun adımını bizzat arazide atmaktan geçmektedir. Biz arazideki adımlara bakarak kararlarımızı oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, soru üzerine, Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinin 4 Nisan'da İstanbul'da yapılacağını, ayrıca 3 Nisan'da Türkiye ile Rusya arasında bir stratejik iş konseyi toplantısının gerçekleştirileceği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu toplantıda da yer alacağını kaydetti.

(Bitti)