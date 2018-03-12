Bakanlar Kurulu Toplantısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nda 3381 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölgenin kontrol altına alındığını belirterek, "Afrin'in yakın çevresindeki kritik kesimlerin tamamı kontrol altına alınmıştır. İnşallah yakında Afrin merkezi de teröristlerden temizlenecek ve bölge halkı teröristlerin zulmünden, baskısından kurtarılmış olacaktır." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla istiklal şairi merhum Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anan Bozdağ, gazilere acil şifalar diledi.

Bozdağ, Başaran Holding'e ait özel jetin İran'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Uçağın enkazına ve yaşamını yitirenlerin naaşlarına ulaşıldığını belirten Bozdağ, kara kutunun bulunduğunu ve işlemlerin devam ettiğini söyledi.

Bozdağ, olayın duyulmasının ardından Başbakanlıkta kriz merkezi oluşturulduğunu, Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları, Tahran Büyükelçiliği ile AFAD yetkililerinin olayı yakından takip ettiğini, ailelerle de irtibat kurulduğunu anlattı.

Türkiye'den arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin İranlı yetkililerle birlikte çalışmak üzere gönderildiğini dile getiren Bozdağ, "Elimizdeki verilere göre kazanın kesin nedeni şu anda belli değil. Değişik tahminler, değerlendirmeler var. Bunların net sonucu kara kutunun incelenmesinden ve diğer verilerin değerlendirilmesinden sonra ortaya çıkacaktır." dedi.

- "3381 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Bozdağ, Afrin bölgesini terör unsurlarından temizlemek, bölgedeki sivil halkı terörün baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, istikrar ve barış ortamını yeniden inşa etmek maksadıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 42 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 202 kahraman vatan evladımız da yaralanmıştır. Ayrıca teröristler tarafından Afrin bölgesinden Türkiye'ye atılan roketler ve yapılan saldırılar sonucunda 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 125 vatandaşımız da yaralanmıştır." diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Bu harekat kapsamında bugüne kadar PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu, şu an itibarıyla en son aldığım rakam 3381 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölge kontrol altına alınmıştır. Afrin'in yakın çevresindeki kritik kesimlerin tamamı kontrol altına alınmıştır. İnşallah yakında Afrin merkezi de teröristlerden temizlenecek ve bölge halkı teröristlerin zulmünden, baskısından kurtarılmış olacaktır." ifadesini kullandı.

Harekat ile kontrol altına alınan toplam alanın 1102 kilometrekare olduğuna dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Harekat alanının 1920 kilometrekare olduğunu düşünürsek, şu an itibarıyla bölgenin yarıdan fazlası kontrol altına alınmış durumdadır. Kontrol altına alınan yerlerde teröristlerden temizlenen her bölgenin altyapısı ve üstyapısı süratli bir şekilde imar edilecek, bölgede her türlü güvenlik riskleri ortadan kaldırılacak, bölge siviller için yaşanılır bir hale getirilecek. Buraların yönetiminin, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Türkiye tecrübesinde olduğu gibi bölgedeki insanlar tarafından yapılması sağlanacak ve buradaki insanların gıda, sağlık, eğitim ve diğer bütün güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Türkiye'nin destekleri devam edecektir. Ayrıca bu bölgelere, Afrin bölgesinden ülkemize terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçarak gelmiş bulunan, göç etmiş olan Afrinliler'in geri dönüşü için de uygun zeminler hazırlanacak ve bunların dönüşleri de Afrin'e sağlanacaktır."

(Sürecek)