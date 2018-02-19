Bakanlar Kurulu Toplantısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dernek ve meslek örgütlerinden Türk ve Türkiye ibaresinin kaldırılması konusuna ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması üzerine Başbakanımızın bir talimatı olmuştur. Başbakanlıkta bu konuda bir hazırlık devam etmektedir ancak hazırlık henüz tamamlanmış değildir." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Menbiç harekatı hala masada mı, yoksa ABD'nin sözünü tutması mı beklenecek?" sorusu üzere Bozdağ, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Görüşmelerde hem Zeytin Dalı Harekatı hem Menbiç hem de Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'deki bütün gelişmelerin değişik boyutlarıyla ele alındığını ifade eden Bozdağ, YPG/PYD/PKK ve DEAŞ'ın müzakere edildiğini söyledi.

Irak'ta yaşanan hadiseler ve iki ülke arasındaki FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in iadesi başta olmak üzere adli konuların ele alındığını anlatan Bozdağ, görüşmeler sonunda üç ayrı mekanizmanın oluşturulması noktasında karar alındığını kaydetti.

ABD ile ilk toplantı Washington'da

Bozdağ, bu mekanizmalardan birinin Suriye'yi, bir tanesinin adli konuları, bir tanesinin de PKK başta olmak üzere Irak'ta olup bitenleri ele alacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün burada iki ülkenin pozisyonu ve sorunları tek tek ele alınacak, sonuçlar ortaya konulacak. Bunların ilk toplantısı da 14 Mart'tan önce Washington'da olacak. Hem Çavuşoğlu hem de Tillerson'un koordinasyonunda olacak, eş zamanlı toplanacaklar. Gündemlerini görüşecekler, karara bağlayacaklardır. Münbiç de bunun içinde olacak konulardan bir tanesi. Türkiye çok nettir Münbiç konusunda. Münbiç'te, PYD/YPG/KCK/DEAŞ terör unsurlarının oradan temizlenmesi şarttır. Eğer ABD oradan onları çekmezse, orada varlıkları devam ederse, bu Türkiye'ye karşı tehdit devam ediyor demektir. Türkiye, kendisinin tehdit altında bırakılmasına göz yumamaz. O nedenle Münbiç'te teröristleri oradan çıkarmak kendi geleceğimiz bakımından hayati öneme sahiptir. Eğer netice çıkmazsa bu görüşmelerde, elbette son sözü Türkiye söyleyecektir. O zaman oradaki teröristleri Afrin'dekileri nasıl temizlediyse aynı şekilde temizleyecektir. Umarız ki böyle bir harekata gerek kalmadan diyalog yoluyla bu konu çözülür."

Bozdağ, "ABD'nin, terör örgütü PKK'yı aklamak için Suriye kolu olan PYD'nin bünyesine katacağı yönünde haberler çıktı. ABD, PKK'yı tasfiye edip PYD bünyesine kattığı takdirde Türkiye'nin atacağı adım ne olacaktır?" sorusu üzerine, PKK'nın hem Türkiye hem ABD hem de NATO ve pek çok uluslararası ülke bakımından eli kanlı bir terör örgütü olduğunu anımsattı.

"İsim değiştirmekle terör örgütü olmaktan kurtulamazlar"

Terör örgütlerinin isim değiştirerek terör örgütü vasfından kurtulamayacağına işaret eden Bozdağ, şunları söyledi:

"Bir örgütün terör örgütü olarak nitelendirilmesi onun yaptığı eylemlerle alakalıdır. PKK yaptığı eylemlerle kendisinin terör örgütü olduğunu sadece Türkiye'ye değil, dünyaya ispat etmiştir. Adını değiştirerek veya başka ülkelerin tavsiyesiyle başka bir isim altında yeniden yapılandırılarak terör örgütü olmaktan kurtulamaz. PYD/YPG terör örgütüdür, Türkiye için böyledir, pek çok ülke de bunu kabul etmektedir. ABD bile 'Bakın siz terör örgütü olarak görülüyorsunuz, adını SDG diye değiştirin, tabela değişikliğine giderseniz rahat edersiniz.' dedi. Sonra değiştirdiler adını. PYD/YPG terör örgütü olmaktan kurtuldu mu? İsim değiştirerek terör örgütleri terör örgütü olmaktan kurtulamaz. Türkiye yapılan hesapları görüyor. Terör örgütlerine bakışımız nettir. Onlar Sayın Başbakanımızın dediği gibi sızma, tartışmasız terör örgütüdür. İnsan ismini değiştirmekle başka bir insana dönüşmüyorsa, terör örgütleri de isim değiştirmekle terör örgütü olmaktan kurtulamaz."

Bozdağ, "MHP ile AK Parti arasındaki seçim ittifakı düzenlemesinde en çok merak edilen konu, ittifakın oy pusulasına nasıl yansıyacağı. Buna ilişkin detaylar nelerdir?" sorusu üzerine, oluşturulan AK Parti ve MHP komisyonlarının çalışmalarını tamamladığını dile getirdi.

"Çarşamba günü teklifi Meclise sunulacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya gelmesinin ardından 26 maddede mutabakat sağlandığını anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Konunun detaylarını çarşamba günü komisyon başkanları beraber açıklayacaklar. Belki yarın gruplarda buna ilişkin bazı değerlendirmeler yapılabilir ancak şunu söyleyebilirim, seçim ittifakını yasaklayan düzenlemeler yasalarımızdan çıkarılmıştır. Milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminde partilerin ittifak yapabilmelerinin önü açılmıştır ve bunun yasal çerçevesi çizilmiştir. Oy pusulası nasıl olacak, ittifak halinde oyların ve milletvekillerinin dağılımı hangi usule göre yapılacak bunlar başta olmak üzere pek çok sorunun cevabı bu yasal düzenlemelerle verilmiş olacaktır. Çarşamba günü teklif Meclise sunulacaktır."

Bozdağ, ayrıca Mahalli İdareler Kanununda uyum değişiklikleri yapıldığını, seçilme yaşının 25'ten 18'e indirildiğini bildirdi.

Seçim barajının aynen muhafaza edildiğini ve seçim güvenliğiyle ilgili bazı düzenlemelerin olduğunu belirten Bozdağ, yapılan düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.

Saadet Partisi ile ittifak

AK Parti'nin Saadet Partisi ile ittifak yapma ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine Bozdağ, şu yanıtı verdi:

"Yapılan yasal düzenlemede ittifak yapacak partiler arasında herhangi bir sınırlama yok. Yani, 'Bir parti ancak bir parti ile ittifak yapabilir veya en fazla iki parti, üç parti ittifak yapabilir.' diye bir sınırlama yok. Partiler aralarında mutabakata varmak kaydıyla istedikleri kadar partiyle ittifak yapabilirler. Bu tamamen partilerin takdirinde olan bir husustur. Bu yasa, ittifakların önünü açıyor. Kimin kiminle ittifak yapacağına karar vermiyor. Tabii Saadet Partisi ile AK Parti, MHP bir ittifak yapar mı? Bu önümüzdeki zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Şu anda MHP-AK Parti ittifakı kesin gibi, yani kesin diyelim ona, artık gibiden öte. Yani 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti-MHP bir ittifak oluşturacağını kamuoyuna açıkladı. Bunun hukukunu, zeminini beraber yaptılar. Saadet Partisi ile Sayın Cumhurbaşkanımız geçenlerde bir görüşme yaptı. O görüşmenin yansımaları nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Yani şu anda o konuda net bir şey söyleme imkanım yok."

Bozdağ, "Türk ve Türkiye ibarelerinin dernek, sivil toplum örgütü ve meslek örgütlerinin isimlerinden çıkartılmasına yönelik bir çalışma var mı?" yönündeki bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Türk ve Türkiye ibarelerinin isminde herhangi bir sivil toplum örgütünün veya meslek kurulusunun yer alması, o örgüte ve meslek kuruluşuna büyük bir şeref kazandırır, onur kazandırır. Bu ibareleri isminde taşıyan dernekler, vakıflar veya meslek örgütleri bu ibarelere layık bir şekilde hareket etmek durumunda. Bu ibarelere sevgi, saygı ve sadakati eylem ve söylemlerine yansıtmaları esastır. Siz hem isminizde Türk veya Türkiye ibarelerini taşıyacaksınız hem de Türkiye'ye ve Türk milletine düşmanlık yapanları değirmenlerine su taşıyacaksınız. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Türk toplumunun tamamı bunu yapanlardan rahatsızdır. Türk Tabipleri Birliğinin yönetim kurulu, vatanını, milletini seven Türk tabiplerinin tamamını temsil etmemektedir. Yani çok net söylüyorum. Onlar sadece kendilerini temsil ediyorlar ama bir şekilde seçim sistemi ile oraya seçilebiliyorlar. Bu son açıklamalar bu konuda bir neşter atılması zaruretini ortaya koymuştur. Millet de bizden bu konuda adım atmamızı beklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması üzerine Başbakanımızın bir talimatı olmuştur. Başbakanlıkta bu konuda bir hazırlık devam etmektedir ancak henüz hazırlık tamamlanmış değildir."

(Bitti)