Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili, "Türkiye'ye kimsenin bu konuda sınır ve süre tayin etmeye hakkı yoktur. Türkiye sınırını da süresini de kendisi belirleyecek ve bu konuda göbeğini kendi kesecektir. Kimsenin bize bu noktada süre ve sınır tayin etmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Terör örgütlerini bitene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar Zeytin Dalı Harekatı sürecektir." dedi.

Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Zeytin Dalı Harekatına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, operasyon konusunda kaygı duydukları ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermek için ortak hareket etmek istediklerine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bozdağ, "Biz bundan önce defalarca şunu ifade ettik. Terör örgütlerinden biriyle mücadele ederken başka terör örgütleriyle konjonktürel, stratejik, geçici de olsa birlikte hareket etmek büyük bir yanlıştır. Bölgeye ve bütün dünyaya felaketten başki bir sonuç doğurmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütlerine silah verilmemesi konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını hatırlatan Bozdağ, "Bu noktada birlikte nasıl çalışacağımızı görmek istiyorlarsa, bu terör örgütlerine yaptıkları silah yardımlarını kesmeleridir ve verilen silahları da toplamalarıdır." dedi.

"İş birliğinin yolu verilen silahları toplamaktır"

Bozdağ, PYD, YPG, PKK ve bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerine verilen silahların geri toplanacağının defalarca yetkililerce ifade edildiğini dile getirerek, "İş birliğinin yolu belli, silahları vermeyi durdurmak. Bundan önce verilen silahları toplamaktır. Bizim dost ve müttefik olarak gördüğümüz model, stratejik ortak, müttefik ortak hangi tanımlamayla yaparsak yapalım bir ülkenin diğer ülkeden beklediği en meşru şeylerdir. Bir işbirliği istiyorlarsa, biz bu iş birliğine hazırız. İlk adım olarak da terör örgütlerine silah yardımını durdurmaları ve dağıtılmış verilmiş silahları toplamaları olarak atabilirler." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü gününde son durumun ne olduğunun sorulması üzerine Bozdağ, harekatın planlandığı gibi devam ettiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karadan da harekat bölgesine girdiğini ve belli bir mesafe aldığını bildirdi.

Alınan mesafeyi açıklamanın teröristlere adres ve yer göstermek olabileceğine dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"İlk üç günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlanmış durumdadır. Harekat süresince Silahlı Kuvvetlerimiz mensuplarından şehit olan yoktur. Allah'a şükür inşallah bundan sonra da burnu kanayan bir askerimiz olmaz. Yaralı askerimiz de şu ana kadar bize gelen bilgiler içerisinde yoktur. Ancak terör örgütlerinin Türkiye'ye attığı roketler nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde yaralanan vatandaşlarımız var. Hayatını kaybedenler var. Ben hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

"Türkiye'ye kimse süre ve sınır tayin etmesin"

Rakka'daki DEAŞ'lı teröristlerin bölgeden ayrılmasının ABD'nin bilgisi ve onayı dışında olmasının mümkün olmadığının altını çizen Bozdağ, şunları söyledi:

"Çünkü PYD, YPG onlara onaylatmadığı bir işi orada yapamaz. Elbette onların da onayı var. DEAŞ teröristlerini yok etmek, etkisiz hale getirmek isteyenlerin o zaman bu teröristlere ne yapması lazımdı? Orada etkisiz hale getirmesi lazımdı ya da onları teslim alması gerekirdi. Onların hem bölgeye hem başka ülkelere hem başka insanlara zarar vermemesi için gerekenleri yapmaları lazımdı ama yapılmadı. Şimdi nereye gitti bu teröristler. Nerede, hangi insanların canını yakmak için hangi tür faaliyetler içindeler elbette bunu sorgulamamız gerekiyor."

Bu teröristlerin bir kısmının Afrin bölgesine intikal ettiğine dikkati çeken Bozdağ, bazılarının da DEAŞ'ın simge kıyafetlerini çıkartıp PYD ve YPG saflarına katıldığına ilişkin haberlerin geldiğini söyledi.

Bir başka kısmının ise Akdeniz üzerinden Batı'ya geçme gayretleri ve sızma çabası içerisinde olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Bugün de haberlerde yansıdı ki bu doğru bir tespittir. PYD/YPG terör örgütleri Afrin'de ellerinde olan DEAŞ'lı teröristleri Türkiye'ye karşı savaşmak şartıyla serbest bırakmışlardır. Bu da bizim söylediğimizin çok net bir ispatıdır. Doğruluğunu göstermektedir. O nedenle bizim bu mücadelemiz sadece PKK, KCK, YPG terör örgütlerine karşı değil aynı zamanda onlarla birlikte DEAŞ terör örgütü ve teröristlerine karşı da bir mücadeledir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ın Zeytin Dalı Harekatı'nın süresinin sınırlı olması gerektiği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Bozdağ, şöyle konuştu:

"Harekatın masa üzerinde planlanması ayrı şeydir, arazide bunun icrası ve planlandığı gibi netice vermesi ayrı bir şeydir. Harekatın ne kadar süreceğini biz Türkiye olarak defalarca açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız açıkladı, bizler açıkladık. Bu harekat terör örgütleri ve bu terör örgütlerine mensup teröristlerin tamamı bölgeden temizleninceye kadar devam edecektir. Bu ne kadar sürer, son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürecektir. Bu kaç gün olur onu bilemeyiz, kestiremeyiz. Bunu mümkün olan en kısa sürede başarmayı ve bölgeyi terör örgütlerinden teröristlerden arındırılmış, huzur, barış ve güven içerisinde insanların yaşadığı güvenli bir bölge haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunun zamanını elbette şartlar belirleyecektir.

Türkiye'ye kimsenin bu konuda sınır ve süre tayin etmeye hakkı yoktur. Türkiye sınırını da süresini de kendisi belirleyecek ve bu konuda göbeğini kendi kesecektir. Kimsenin bize bu noktada süre ve sınır tayin etmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Terör örgütlerini bitene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar Zeytin Dalı Harekatı sürecektir. Bu ne kadar olur onu zaman gösterecektir."

(Bitti)