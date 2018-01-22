Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, HDP'li vekillerin sokağa çıkma çağrısına ilişkin, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde, herhangi bir suç oluşturan bir eylem ve söylem olduğunda hangi unsur takip edilirse bu konuda da suç oluşturan eylem ve söylem içine girenler bakımından da aynı usul işleyecektir." dedi.

Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Türkiye'nin Rusya'ya garanti verdiği ve operasyonun Afrin sınırının ötesine geçmeyeceği" şeklindeki iddiaya ilişkin Bozdağ, "Türkiye'nin bu konuda Rusya'ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yoktur. Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi Afrin bölgesini terör örgütlerinden, teröristlerden temizlemek ve güvenli bir bölge haline getirmektir." bilgisini paylaştı.

Harekatın hedefinin Afrin bölgesi olduğunun altını çizen Bozdağ, bunun için ayrıca bir söz vermeye, bir pazarlık yapmaya gerek olmadığını vurguladı.

Afrin bölgesindeki terör örgütlerini ve teröristleri bölgeden uzaklaştırmak ve bölgeyi bunlardan arındırmak isteyen, bölgedeki Kürt, Türkmen ve Arapları terör örgütünün baskı ve zulmünden kurtarmayı amaçladıklarını dile getiren Bozdağ, Fırat Kalkanı Harekatı gibi bu harekatın da hedeflenen bölgelere icra edileceğini söyledi.

Türkiye'nin başka bir harekat başlatmak istemesi durumunda harekatı nerede başlatmak isterse orada başlatacağını belirten Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefinin Afrin bölgesini terör örgütlerinden ve teröristlerden temizlemek olduğunu bildirdi.

"Dostlarımızdan ve müttefiklerimizden beklemeyiz"

Fransa'nın çağrısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin "Suriye" başlığıyla toplanacağının hatırlatılması üzerine Bozdağ, şunları kaydetti:

"Fransa, bildiğimiz kadarıyla, BM Güvenlik Konseyi'ni özel olarak doğrudan bir toplantıya çağırmamıştır. Fransa'nın yaptığı şey, BM Güvenlik Konseyi'nin bu pazartesi yapacağı toplantıda özel gündem maddeleri var. Bir de diğer 'işler' bahsi altında gündemde yer alacak konular var. O diğer işler bahsinde oraya gündeme getirmek istediğiniz konuları, taraflar oraya iletirler. Onlar da o toplantıda görüşülür."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Bozdağ, görüşmede Le Drian'ın, rejimin son zamanlarda İdlib, Doğu Guta ve diğer bölgelerdeki saldırıları sebebiyle insani durumların oluştuğunu, bunu BM'nin gündemine getirmek istediklerini söylediğini aktardı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daha sonra attığı bir tweette Afrin kelimesi geçince iki bakan arasında tekrar bir görüşme olduğunu belirten Bozdağ, sonunda yapılan açıklamada Fransa Dışişleri Bakanın resmi Twitter hesabından "BM toplantısının Suriye'deki insani yardımlarla ilgili olduğunu" açıkladığına dikkati çekti.

Türkiye'nin terörle ve terör örgütleriyle mücadelesini bütün uluslararası toplumun desteklemesi ve Türkiye'nin yanında durmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonraki süreçte ve öncesinde uluslararası toplumdan gelen açıklamalara bakıldığında bu konuda uluslararası toplumda bir konsensüs olduğunun görüldüğünü dile getirdi.

Bazı konularda farklılıklar, farklı yaklaşımlar olabileceğine değinen Bozdağ, "Bu konuda Türkiye'nin karşısında bir tutum ortaya konulursa, elbette bu tutumun tam anlamı terör örgütlerinin yanında yer almak olur ki bunu da biz dostlarımızdan ve müttefiklerimizden beklemeyiz." diye konuştu.

HDP'lilerin "sokağa çıkma" çağrısı

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından HDP'li milletvekillerinin attığı tweetlerle sokağa çıkma çağrısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde, herhangi bir suç oluşturan bir eylem ve söylem olduğunda hangi unsur takip edilirse bu konuda da suç oluşturan eylem ve söylem içine girenler bakımından da aynı usul işleyecektir. Bunun için ayrıca ve özellikle bir talimata gerek yoktur." dedi.

Hem güvenlik güçlerinin hem de yargının anayasa ve yasaların kendilerine verdiği yetki çerçevesinde bunlarla ilgili işleri ve işlemleri resen yapmak ve yürütmekle yetkili ve görevli olduğunu belirten Bozdağ, HDP'li milletvekillerinin halkı kin ve düşmanlığa ileten ve birbirine karşı tahrik eden açıklamalarının kanunlara göre suç teşkil ettiğini vurguladı.

Terör örgütlerinin propagandasını yapan, terör örgütlerine destek veren, terör örgütleriyle aynı hedeflere koşanlara hukuk hangi şekilde muamele yapıyorsa onların da aynı şekilde muamele göreceğini dile getiren Bozdağ, bunun hukukun gereği olduğunu vurguladı.

"Terör örgütlerinden sivilleri korumak için ne yaptılar?"

Özellikle bölgede varlık gösteren terör örgütleri ve bunlara destek veren çevrelerin, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivillere zarar verme ihtimali bulunduğu" iddiasını çok yüksek sesle dile getirdiğine dikkati çeken Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bunları ifade edenlere şunu söylemekte fayda görüyorum: Bölgede PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütleri baskı kurarken, sivillerin mallarına el koyarken, sivilleri haraca bağlarken, terör örgütüne herkesi tabi olmaya zorlarken, tabi olmayanları baskı ve tehditle bölgeden göçe mecbur ederken, hatta bazılarını infaz ederken, bu terör örgütlerinden sivilleri korumak için ne yaptınız? Bu terör örgütlerine 'Bu bölgede yaşayan sivillere böyle bir muamele yapamazsınız, yapmamalısınız. Yaptığınız yanlıştır.' dediler mi, demediler. Afrin bölgesinden Kürt, Türkmen ve Arap 250 bin civarında insan Türkiye'ye geldi. PYD, YPG terör örgütleri bölgedeki demografik yapıyı değiştirmek, terör koridoru oluşturmak maksadıyla, oradaki Arapları, Türkmenleri ve kendine biat etmeyen Kürtleri yerinden yurdundan ederken, pek çoğunu öldürürken, mallarına el koyarken, bunlara karşı bugün Türkiye'yi eleştirenler hiçbir şey söylemediler."

Bozdağ, Türkiye'nin terör örgütlerinden kaçan Suriyelilere kucağını açtığını bildirerek, "Bugün Türkiye'de, Suriye'de terör örgütlerinin baskısından ve çatışmalardan kaçan 3,5 milyon civarında insan var. Bugün dünyada en fazla sığınmacı barındıran ve sığınmacılara en fazla harcama yapan ülke Türkiye'dir. 30 milyar dolardan fazla Türkiye harcama yaptı. Kendi ülkelerine birkaç mülteci fazla gelecek, aman gelmesin diye tel örgüler örenlerin, siviller konusunda kaygı ifade etmelerini biz anlamakta zorlanıyoruz." dedi.

"Onlara tavsiyem kaygı belirtmek yerine, örnek alsınlar"

Türkiye'nin hem Suriye'deki iç çatışmalardan hem de bölgedeki terör örgütlerinin tehdit ve baskılarından kaçan bütün mazlum sivillere kucak açtığını ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Harekatı sırasında siviller zarar görmesin diye kılı kırk yaran bir itinayla Türkiye hareket etti. Harekat, planlanandan uzun sürdü. Bunun nedeni, TSK'nin harekat sırasında bölgedeki sivillerin zarar görmemesi konusundaki hassasiyetten kaynaklanmıştır. Bir zarar gördü mü, görmedi. Şimdi burada da çok net söylüyoruz, TSK'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'ndan, bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için büyük titizlik gösterilecektir. Bunun için her tür planlama ve tedbir alınmıştır. Süreç içinde ortaya çıkacak durumlar karşısında da nasıl davranılacağına dair planlamalar yapıldı."

Terör örgütünün "TSK'nin sivillere karşı harekat yaptığı" iddialarına, bazı çevrelerin de Türkiye'yi suçlamak için bu tür haberlere yer verdiğine dikkati çeken Bozdağ, şunları söyledi:

"Sivillerin hukukunu koruma, onlara sahip çıkma ve onlara yardım etme konusunda Türkiye, kendisine dönük kaygı belirten bütün ülkelere örneklik teşkil edecek uygulamaların ve güzel örneklerin sahibi olmuştur. Onlara tavsiyem kaygı belirtmek yerine, Türkiye'nin sivillere sahip çıkma konusunda ortaya koyduğu bu örnekliği, kendilerine örnek edinmeleridir."

Zeytin Dalı Harekatı sırasında bölgede yaşayan sivillere dönük de insani yardımları en üst düzeyde yapacaklarını bildiren Bozdağ, Türk Kızılayının bölgedekilerin sağlık ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bozdağ, bu çerçevede ilerleyen günlerde Türkiye'nin bölgedeki insanların ihtiyaçlarını gidermek konusunda attığı adımların yakından görüleceğini belirterek, "Biz sivillere sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

(Sürecek)