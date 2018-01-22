Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de harekat başarıyla devam edecek." dedi.

Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Toplantıda, özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nın bütün boyutlarıya değerlendirildiğini ifade eden Bozdağ, Afrin bölgesinde konuşlanan PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarının bölgeyi terör yuvası haline getirdiğini belirtti.

Bozdağ, Afrin'den Hatay ve Kilis illeri ile civardaki karakol üslerine bugüne kadar yaklaşık 700 civarında taciz ve saldırı gerçekleştirildiğine, bu saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlar ile yaralananların olduğuna dikkati çekti.

Son olarak Kilis ve Hatay ile bazı ilçelere ve yerleşim yerlerine de roketatarlı saldırlar yapıldığının vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Suriye rejiminin etkin kontrolünün bulunmadığı Afrin bölgesindeki terör gruplarının mevcudiyeti hem Türkiye hem de Suriye'yi tehdit ettiği gibi güvenlik açısından büyük riskler taşıdığı gibi Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından da ayrıca büyük bir tehdit oluşturmaktadır. DEAŞ ile PKK, KCK, PYD ve YPG; bir terör şebekesi olarak masum Suriyeli sivilleri tahakküm altına almak için her türlü teröre başvurmakta, sadece Arap ve Türkmenleri değil kendisine boyun eğmeyen Suriyeli Kürtleri de etnik ve ideolojik temizliğe tabi tutmaktadır. Bu süreçte Suriye'den Türkiye'ye gelmiş, misafir ettiğimiz yaklaşık 370 bin civarında Kürt kardeşimiz bulunmaktadır."

Bozdağ, ülkenin sınır güvenliğini sağlamak, Afrin bölgesindeki terör örgütlerini ve teröristleri temizlemek, etkisiz hale getirmek, bölgede yaşayan Kürtler, Araplar ve Türkmenleri terör örgütlerinin baskı, tehdit ve zulümlerinden kurtarmak maksadıyla geçen cumartesi günü saat 17.00 itibarıyla Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığını anımsattı.

"Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de harekat başarıyla devam edecek. Plandaki hedefler bir bir gerçekleştirilecektir. Harekat gelinen noktada, Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Uluslararası toplum, harekat öncesinde harekatın hukuki zemini ve gerekçeleriyle, hedefleri hakkında bilgilendirilmiştir. Her devletin halkını ve sınırlarını koruması doğal ve meşru hakkıdır. Türkiye de bu hakkını kullanmıştır. Bu harekatta tek hedef PKK, KCK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleridir. Hedef, terör örgütlerinin, teröristlerin barınak, sığınak, araç, gereç, silahları, lojistik noktaları, üsleridir. Bunun dışında bir hedef bulunmuyor. Bunun dışında bir hedef bulunmamaktadır. Harekat sırasında ve süresinde sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat ve itina gösterilmektedir. Harekat sırasında ve süresinde sivillerin zarar görmemesi için her türlü planlama yapılmış tedbir alınmıştır. TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi sivillere en ufak bir zarar gelmemesi için dikkat ve hassasiyetin azamisini gösterecek, harekatı itina ve titizlikle harekatı sürdürecektir."

Bozdağ, "TSK sivilleri vurdu veya vuruyor" şeklindeki haberlerin kara propaganda ürünü ve algı maksatlı oluşturulduğunu belirtti.

Söz konusu haberleri terör örgütleri ve terör örgütlerinin destekçilerinin oluşturduğuna ve yaydığına dikkati çeken Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı kesinlikle bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı bir harekat değildir. Bu harekat, bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimiz dahil Arapları ve Türkmenleri, DEAŞ, PKK, PYD, YPG, KCK terör örgütlerinin baskısı ve zulmünden kurtarma harekatıdır. Bu harekat dostlarımız, mazlum ve mağdurlar için zeytin dalı bir harekattır. Türkiye mazlum ve mağdur Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerinin dün olduğu gibi bugün de yanındadır, yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na aziz Türk milletinin desteğinin de tam olduğunu dile getirdi.

"Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" diyen Türk milletinin harekat vesilesiyle bir ve beraber olduğunu vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti.

"Dualarıyla harekatı yürüten ordumuz ve harekata katılan Mehmetçiklerimize en büyük desteği milletimizin verdiği tartışmasızdır. Terör örgütünün uzantısı olan siyasi parti hariç Mecliste grubu bulunan siyasi partilerimiz ve Meclis dışındaki partiler, sivil toplum örgütleri ve medyanın harekata verdiği desteği takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Zeytin Dalı Harekatı bölgedeki terör örgütleri ve en son terörist temizleninceye kadar devam edecektir. Bölge terörden, terör örgütlerinden ve teröristlerden arındırıldıktan sonra harekat başarıyla hedefine ulaşmış olacaktır. Allah ordumuzun, Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun."

(Sürecek)