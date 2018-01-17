Bakanlar Kurulu Toplantısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye, Türk milletinin ve Türkiye Devleti'nin bekası için atması gereken adımları atmak için kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Afrin'e yönelik operasyona ilişkin ABD ve Rusya ile temaslar devam ediyor. Rusya'nın operasyona bakışı nedir, ikna edildi mi? ABD ile gerçekleştirilen temaslarda Türkiye'nin söylemlerine hangi yanıtlar verildi?" sorusu üzerine Bozdağ, Afrin ve Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşanan gelişmelerle ilgili Türkiye'nin diplomatik kanalları sonuna kadar kullandığını belirtti.

İlgili bakan ve görevlilerin muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde defalarca bu konuların masaya yatırıldığını ifade eden Bozdağ, diplomatik kanallarla burada bölge ve Türkiye aleyhine meydana gelen gelişmelerin değerlendirildiğini, Türkiye'nin ne istediğini çok net söylediğini vurguladı.

Bozdağ, Türkiye'nin bugüne kadar ABD'ye "PKK terör örgütüdür, PYD/YPG de bu terör örgütünün Suriye'deki koludur. DEAŞ da bir terör örgütüdür" dediğini anımsattı.

"Açıklamaların araziye de yansımasını arzu ettik"

Türkiye'nin de DEAŞ ile mücadele eden koalisyonun bir parçası olduğunu vurgulayan Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"'DEAŞ terör örgütü ile mücadeleyi birlikte biz yapalım' dedik. Ancak PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile ABD iş birliğini tercih etti ve bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütü ile mücadele etme yanlışını işledi. Bu yanlış, vahim gelişmelere kapı araladı. Arkasından terör örgütüne silah vermeyindedik. Verilen silahlar sadece DEAŞ'a karşı kullanılacak silahlar da değil. DEAŞ'ın hava unsurları yok. Baktığınızda o silahların içinde hava unsurlarına karşı kullanılacak silahlar var. Binlerce tır silah var. Bize, 'Bunların seri numaralarını alıyoruz, onlara verdiklerimizi geri alacağız' dediler. Biz arazide hangi silahların verildiğini, bunların ne kadar olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Bizim elimizde de listeler var, net bilgiler var. Biz yapılan açıklamaların araziye de yansımasını arzu ettik. Konuşuldu ama arazide tam tersi oldu. Sözlerin doğruluğu icraat ile de teyit edilirse o zaman iyi sonuçlar ortaya çıkar."

Bozdağ, bugüne kadar ABD yönetiminin Suriye'deki gelişmelerle ilgili Türkiye'ye söyledikleriyle arazide yaptıkları arasında çok büyük çelişki olduğunu ifade etti.

"Arazide hep başka şeylerle karşılaştık"

ABD yönetimine çağrıda bulunan Bozdağ, şunları söyledi:

"PKK'nın Suriye kolu PYD/ YPG'ye verilen silahların toplanması, onların elinden alınması önemli. PYD/YPG'ye ABD'nin verdiği desteği derhal sonlandırılması son derece önemlidir. Bölgede terör koridoru oluşturma çabalarından vazgeçilmesi ve terörist bir ordu oluşturulması gayretlerine, çabalarına destek verilmemesi gerekir. Çünkü biz ABD ile müttefikiz, NATO'da beraber çalışıyoruz. Stratejik ortak, model ortaklık, müttefiklik, NATO'da birlikte çalışma durumunda yapılması gerekenler bellidir ama arazide yapılanları baktığınızda müttefiklikle, ortaklıkla, NATO çatısı altında birlikte olmakla uzaktan yakından alakası yok.

Müttefikimiz olan ABD'nin Türkiye'yi tehdit eden bir terör yapılanmasına destek vermesi kabul edilebilir mi? Kabul edilmez, izah da edilemez. Hem uluslararası hukuk bakımından hem iki ülke arasındaki ilişkiler bakımından. Biz açıklamalara elbette bakacağız ama açıklamaların arazideki uygulamalarına da bakacağız. Sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Arazide hep başka şeylerle karşılaştık. Onun için olup bitenleri biz yakinen takip ediyoruz."

Bozdağ, bu süreçte hem ABD ile hem Rusya ile ilgili bakanlar ve yetkililerin görüşmeleri sürdürdüğünü, istişarelerin devam ettiğini dile getirdi.

"Atmamız gereken adımları atmaktan geri durmayacağız"

Görüşmelerin olumlu, olumsuz veya ne tür gelişeceğinin ayrı bir konu olduğunu anlatan Bozdağ, "Türkiye, Türk milletinin ve Türkiye devletinin bekası için atması gereken adımları atmak için kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur. Ülkemiz ve milletimizin geleceği için daha büyük riskleri göze almamız gerektiğinde biz bu riskleri göze almaktan çekinmeyeceğiz, atmamız gereken adımları atmaktan geri durmayacağız." diye konuştu.

Bozdağ, "ABD'nin bölgeye yönelik açıklamaları vardı. Özellikle koalisyonun, teröristlerin bulunduğu noktada faaliyet yürütmediği yönünde bir açıklaması olmuştu. Bu açıklamaya nasıl yaklaşıyorsunuz?" sorusu üzerine, DEAŞ terör örgütü ile en etkili ve kararlı mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

"Bu iş birliğinin DEAŞ sadece kılıfıdır"

Türkiye'nin hem Irak'ta hem Suriye'de hem de Türkiye'de bu terör örgütü ile etkili ve kararlı mücadele ettiğini ve örgüte en büyük zaiyatı verdirdiğini anımsatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bizim bu noktada ortaya koyduğumuz irade, attığımız adımlar çok nettir. Ancak PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile iş birliği içerisinde ABD'nin yaptığı Rakka operasyonu ve o operasyonun gelişmeleri daha dün gibi hepimizin hatırasında tazedir. DEAŞ'ı yok etmek, imha etmek için orada operasyon yaptığını söylüyorlar ancak Rakka'da gördünüz, DEAŞ terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile anlaştı ve PYD/YPG'li teröristler ABD'nin de bilgisi dahilinde bir koridor açtı.

DEAŞ'lı teröristler o koridordan araçları dolu oradan ayıldılar. Bu ne biçim mücadele? Siz DEAŞ'lı teröristleri yok etmek için mücadele ediyorsunuz ama onları kurtarmak için anlaşma yapılıyor ve o teröristler oradan ayrılıp başka bir noktaya doğru gidiyor. Nereye gittikleri o da belli ki anlaşma içerisinde var. Burada samimi bir mücadele olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Geçenlerde basına da yansıdı. Bazı DEAŞ'lı teröristlerin PYD/YPG saflarına katıldığı ve onlarla beraber mücadele edeceğine dair açıklamaları, haberleri gördük. Şimdi burada samimi bir mücadele olduğuna ben inanmıyorum. DEAŞ bahane edilmek suretiyle bölgede siyasal hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılıyor. Biz bu çalışmaları görüyoruz. İzaha gerek yok."

Şu anda bölgede DEAŞ terör örgütü diye bir örgütün neredeyse kalmadığını anlatan Bozdağ, "DEAŞ terör örgütünü imha etmek, yok etmek maksadıyla ABD bölgede bulunuyorsa o zaman o kadar silahı nereye, niye veriyor? Burada bu çalışmaları neden yapıyor, yaptırıyor? Çünkü ortada DEAŞ terör örgütü diye bir terör örgütü neredeyse kalmadı. Onun için bu iş birliğinin DEAŞ sadece kılıfıdır, bahanesidir. Eğer gerekçe DEAŞ'sa artık buna ihtiyaç kalmamıştır." dedi.

(Sürecek)