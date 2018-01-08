Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakanlık ve ilgili bütün bakanlıklarda uyum yasalarının çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "2018 uyum yasalarının yoğunlukla görüşüldüğü bir yıl olacaktır." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin soruları yanıtladı.

Bozdağ, seçim ittifakı ve uyum yasalarının ne zaman geleceği sorusu üzerine, seçim yasaları ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmiş olması nedeniyle çıkarılacak uyum yasalarının son derece önem arz ettiğini vurguladı.

Başbakanlık ve ilgili bütün bakanlıklarda bu konuda iç çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Bozdağ, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla da AK Parti Genel Merkezi'nde bir üst kurul, onun altındaki alt kurulların da çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Bozdağ, çalışmalar bittikçe 2018 yılında parlamentonun gündemine geleceğini dile getirerek, "2018 bu anlamda uyum yasalarının yoğunlukla görüşüldüğü bir yıl olacaktır. Bunu burdan çok net bir şekilde ifade etmek isterim." dedi.

Siyasi partiler ve seçim kanunlarının önemli kanunlar olduğunun altını çizen Bozdağ, 2019'da mahalli seçimlerin yaşanacak olması ve bu seçimlerde bunların uygulanma zorunluluğunun yanı sıra anayasadaki bir yıllık yasak da dikkate alındığında, seçim ve siyasi partiler yasalarının marttan önce parlamentodan çıkarılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Çalışmaların devam ettiğini, bittiği zaman kamuoyuyla paylaşılacağını ve gündeme geleceğini belirten Bozdağ, bu yasaların içerisinde seçim ittifakı konusun da ele alınacağını bildirdi.

Formüller değerlendirilecek

Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamalarında bir formül önerisinde de bulunduğunu anımsatarak, bu formülün ve başka formüllerin değerlendirileceğine dikkati çekti.

Hem siyasi partiler yasasına hem de seçim yasasına bu ittifakın çerçevesini çizen bir düzenleme konulacağını vurgulayan Bozdağ, bunun da partiler arası görüşmeyle mümkün olacağını söyledi.

Meclise gelmeden önce MHP ile AK Partili yetkililer arasında bu konu üzerinde bir müzakerenin yapılabileceğini, onun üzerinden parlamentoya sevk edilebileceğini ifade eden Bozdağ, parlamentonun bu yasaları öncelikli olarak çıkaracağını dile getirdi.

İran'da yaşanan olaylar

Bozdağ, İran'da yaşanan olaylara ilişkin ise İran halkının yaşananlara itibar etmeyerek, "dur" dediğini ve olayların büyümesini engellediğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanında olup bitenleri insanların sadece iktidarlardan dinlemediğini ifade eden Bozdağ, iletişimin kolaylaşmış olması nedeniyle herkesin olup biten hakkında bir fikir sahibi olduğunu söyledi.

Dış müdahalelerle şiddet kullanarak zorla veya yasaların çizdiği usul dışında başka bir yöntemle ülkelerde iktidar değişikliğine karşı olduklarını vurgulayan Bozdağ, Türkiye'nin bu duruşunu bundan sonra da muhafaza edeceğini söyledi.

"Dışarıdakiler ve içeridekiler telaşa kapılmasın"

"Türkiye üzerinde oynanmak istenen veya oynanan oyunlara geldiğimizde biz bu noktada şerbetliyiz" diyen Bozdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Herkesi kandırabilirler ama bizim milletimizi kolay kolay kandırmaları mümkün değil. Hem Gezi hadiseleri hem 17-25 Aralık süreci hem Kobani hadiseleri hem hendek terörü ve en son yaşadığımız 15 Temmuz darbe teşebbüsü bütün bunların karşısında halk milletine, devletine, bayrağına, anayasasına sahip çıkmıştır. Türkiye'de böyle bir hesap yapanlar var mı? Bilmem ama Türk milletinin bu konudaki geçmişi bu hesap yapanların hep aleyhine oldu hep kaybettiler. Türkiye'de böyle bir şeyin başarılı olma şansı dün olmadığı gibi bugün de yoktur, yarın da yoktur. Bunu birileri dillendirebilir, bunlar konuşulabilir ama şu an öyle bir şey de yok. Gündemde böyle bir şey var gibi sakın algılanmasın. Türkiye'de böyle bir şey yok. Akıllarında olan varsa onlar olabilir ama onların akılları da Türkiye'nin siyasetini, istikametini değiştirmeye yetmez. Türkiye bu noktada tecrübeli, halkımız da bu tecrübeyi yaşayarak gereğini hep yapmıştır."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 2019 seçimlerinin önemine işaret ederek, herkesin seçimlere kilitlendiğini vurguladı. Bozdağ, şunları kaydetti:

"Onun üzerinden bir tartışma 2018'de, 2019'da elbette olacaktır. Gündem ona göre şekillenecektir. 2019'un kararını millet verecektir. Bu kararı da milletimizin gözlerinden okuyorum. Dışarıdakiler de içeridekiler de telaşa kapılmasınlar. Millet 15 Temmuz'da durduğu yerde, 16 Nisan'da durduğu yerde, 10 Ağustos 2014'te durduğu yerde durmaktadır. Kimi cumhurbaşkanı seçeceğini kimlere de kırmızı kart göstereceğini iyi biliyor."

(Bitti)