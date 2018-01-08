Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin, "Bu dava FETÖ, CIA, FBI ve ABD'deki bazı yargı görevlilerinin işbirliğiyle 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'de başarılamayanı, ABD yargısı eliyle başarma teşebbüsüdür." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin kararına ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, davanın siyasi bir dava olduğunu belirtti.

Davanın hukuki bir dayanağının olmadığını vurgulayan Bozdağ, davanın savcısının, yargılamayı yapan hakimin, davanın yalancı tanıklarının FETÖ ağzıyla konuştuğunu, bu kişilerin FETÖ ile olan ilişkilerinin iyi bilindiğini söyledi.

"Böylesi bir davadan adalet beklememiz düşünülemez"

Bozdağ, 17 Aralık sürecinde FETÖ'cü teröristlerin kullandığı bankacı birisinin de orada aynı şekilde raportör olarak gözüktüğüne, FETÖ'nün destek verdiği sivil toplum kuruluşunun da resmi bilirkişi durumunda olduğuna dikkati çekerek, "Bizim böylesi bir davadan sonuç ve adalet beklememiz düşünülemez. Çok net söylüyorum. Bu dava FETÖ, CIA, FBI ve ABD'deki bazı yargı görevlilerinin işbirliğiyle 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'de başarılamayanı, ABD yargısı eliyle başarma teşebbüsüdür. Karar bellidir. Yargılama süreci hukuk, mahkeme ve muhakeme belli kararın istihsali için usulen kullanılmıştır. Bunu çok net şekilde görüyoruz." diye konuştu.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki bu davaya ilişkin karşı dava açılması yönündeki açıklamasını, Halk Bankası için yaptığını söyledi.

Bu davada Halkbank'ın yargılanmadığını ancak Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın sanık durumunda olduğunu anlatan Bozdağ, "Halkbank dava süresince, mahkeme salonunda, hem Türkiye'de hem ABD'de konuşuldu, tartışıldı. Bunun bankanın marka değerine zarar verdiği gerçektir. Banka kendisi açısından bir değerlendirme yapabilir. Dava yolu tercih etmek isterse edebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği husus bankanın bu yönüyle uğradığı itibar kaybı konusunda açabileceği davadır." değerlendirmesini yaptı.

Mor Beyin yazılımı

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Mor Beyin yazılımı nedeniyle ByLock'a yönlendirilen ve mağdur olanların durumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 bin 480 kişi ile ilgili açıklama yaptı. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın bu uygulamayla ByLock'a yönlendirilmiş kişiler hakkında, eğer bunlardan kamudan ihraçlar varsa bunların KHK ile görevlerine iadesi konusunda talimatları oldu. Bunun üzerine çalışmalar başlatıldı ve tek tek bunlar incelendi. Tabii bu kişilerin tamamı kamu görevlisi değil. Bir kısmı atılmış, bir kısmı atılmamış görevine devam ediyor. Kamu görevinden atılmış olanlar 2 bin 138 kişi, bu 11 bin 480 kişi içinde. Sırf bu tuzak nedeniyle ByLock'a yönlendirilmiş olup sadece ByLock kullanıcısı gibi göründüğü için görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır."

ByLock dışında başka bir gerekçe yoksa bunların iadesinin yapılacağını ifade eden Bozdağ, "Kurumlarımız bize bunlarla ilgili çalışmalarını iletiyorlar. İki kurumumuz kaldı. O iki kurum da çalışmasını tamamladığı zaman biz KHK'yi çıkaracağız, inşallah yakında bu KHK çıkacaktır." dedi.