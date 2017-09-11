Bakanlar Kurulu Toplantısı
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye-ABD iki dost ve müttefik ülkedir.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye-ABD iki dost ve müttefik ülkedir. İki ülke ilişkilerinin olumlu, uyumlu olması iki ülkenin de çıkarlarınadır. Türkiye-ABD ilişkilerini bozmak isteyen çevrelerin pek çok yönden bu ilişkilere zarar vermek için önemli gayretler içinde olduğunu biliyoruz. Daha fazla bu ilişkilerin yıpranmasına, bozulmasına, bu ilişkileri bozmak isteyen çevrelerin hesaplarına izin vermemek gerekir. Umuyorum ki ABD hem korumalarla hem de diğer konuyla ilgili değerlendirmelerini daha sağlıklı bir şekilde yapar ve bu konularda bir olumlu gelişme olur." dedi.
Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarıyla ilgili ABD'de hazırlanan iddianame" konusundaki bir soru üzerine Bozdağ, hazırlanan iddianamenin 19 kişiyi kapsadığını bunlardan 4'nün sivil Türk vatandaşı, 15'nin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları olduğunu söyledi.
Hakkında iddianame hazırlanan 15 korumadan 4'ünün olay yerinde olmadığını belirten Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruması Muhsin Köse'nin olayın başından sonuna kadar Cumhurbaşkanı'nın yanında olduğunu ancak hazırlanan iddianameye dahil edildiğini dile getirdi.
Heyette olmayan bir kişinin de davaya dahil edildiğini ifade eden Bozdağ, "Mesnetsiz, yanlı ve haksız bir iddianame var ortada. Açıkça ifade etmek isteriz ki bu iddianame, PKK, PYD terör örgütünün destekçilerinin o gün orada yaptıkları eylem sonrası yaşanan olaylardan sonra verdikleri ifadeler esas alınmak suretiyle hazırlanmış bir iddianamedir. Diğer koruma görevlilerinin ifadeleri nerede? Onlar yok. Onlara hiç itibar edilmemiş. Çalakalem bir iddianame hazırlanmıştır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti Cumhurbaşkanı'nın yurtdışı seyahatlerinde güvenliğini sağlamak, seyahatte bulunduğu ülkenin de en önemli görevidir." dedi.
Türkiye Cumhuriyeti devleti Cumhurbaşkanı'na bir eylem yapıldığında bunu engellemesi gerekenin, aynı zamanda ABD'nin güvenlik görevlileri olduğunun altını çizen Bozdağ, hem Cumhurbaşkanı hem de Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir eylem yapıldığını söyledi.
Eylemi engellemesi gerekenlerin bunu yapmadığını vurgulayan Bozdağ, "Ondan sonra da olan hadiselerden kendilerini hiç sorumlu tutmadan Türk güvenlik görevlilerini sorumlu tutuyorlar. Bu büyük bir haksızlık, hukuksuzluk, yanlı bir iddianamedir. Türkiye ABD ilişkilerine bu iddianameler yoluyla büyük zararlar verilmektedir. Buradan ABD yetkililerine seslenmek istiyorum, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri iki dost ve müttefik ülkedir. İki ülke ilişkilerinin olumlu, uyumlu olması iki ülkenin de çıkarlarınadır. Türkiye, ABD ilişkilerini bozmak isteyen çevrelerin pek çok yönden bu ilişkilere zarar vermek için önemli gayretler içerisinde olduğunu biliyoruz. Daha fazla bu ilişkilerin yıpranmasına, bozulmasına, bu ilişkileri bozmak isteyen çevrelerin hesaplarına izin vermemek gerekir. Ben umuyorum ki ABD hem korumalarla ilgili hem de diğer konuyla ilgili değerlendirmelerini daha sağlıklı bir şekilde yapar ve bu konularda olumlu bir gelişme olur." diye konuştu.
"Referandumun Barzani'ye faydası yoktur"
Bir gazetecinin, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani'nin "Bağımsızlık referandumu konusunda kararlı oldukları" yönündeki açıklamalarını hatırlatması üzerine Bozdağ, Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne ve siyasal birliğine bağlı bir ülke olduğunu söyledi.
Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin merkezi hükümetle olan ihtilaflarını, sorunlarını diyalog ve uzlaşı yoluyla çözmesi gerektiğine işaret eden Bozdağ, orada sorunlar olduğunu bildiklerini ve çözümün merkezi hükümetle konuşmak ve bir uzlaşmaya varmak suretiyle olacağını belirtti. Barzani'nin aldığı referandum kararının şu anda kabul görmeyen bir karar olduğunu ifade eden Bozdağ, bunun bölgede yaşayan halklar tarafından da kabul görmediğini kaydetti.
Bölgede yaşayan Türkmenlerin ve Arapların halk oylamasına katılmayacakları yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Bozdağ, bölgede sadece Kürtlerin yaşamadığını, bunların dışında başka etnik kökenden ve farklı inançlardan insanların da yaşadığını dile getirdi. Referandum kararının tek başına alınacak bir karar olmadığını vurgulayan Bozdağ, bölgedeki huzur, istikrar, güven ve barış ikliminin muhafazasının son derece önemli olduğunu söyledi.
Bozdağ, Türkiye'nin bölgedeki huzur, güven, istikrar ve barışın devamından yana olduğunu belirterek, referandumun bölgedeki huzura, güvene, barışa ve istikrara zarar vereceğini ve bölgede güvensiz ortamların oluşmasına, istikrarsızlığın artmasına daha başka bölgesel krizlerin ve sorunların ortaya çıkmasına yol açacağını vurguladı.
Bozdağ, "Bu referandumun Barzani'ye bir faydası yoktur, bölgede yaşayan Kürtlere de bir faydası yoktur. Bölge ülkelerine de ve bölge halklarına da bir faydası yoktur. Sayın Barzani'ye benim çağrım, bu referandumu iptal etmeleridir. Bu referandumun kimseye faydası yok. Vakit gelmeden önce yeniden gözden geçirip referandum iptal etmelidir." dedi.
Türkiye'nin Irak'taki referandum konusundaki görüşlerini en üst düzeyden açıkladığını ifade eden Bozdağ, referandumun iptal edilmesini Türkiye olarak istediklerini ve bölgenin huzuru, barışı ve istikrarı için bunun şart olduğunu söyledi.
"Çağımızın modern gericileri"
ODTÜ arazisinden geçecek yol konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşmaya ilişkin bir soru üzerine ise Bozdağ, Ankara'da Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden birisinin yapıldığını belirterek, 3 bin 600 yataklı şehir hastanesinin ODTÜ arazisinin yakınında yapıldığını dile getirdi.
Hastaneye ulaşan yolların ve trafiğin düzenlenmesi gerektiğini bildiren Bozdağ, hastanenin 2018 yılında faaliyete geçeceğini ve yapılacak yolların herkesin ortak alanı olduğunu belirtti. İhtiyaç olduğu zaman özel mülklerin kamulaştırıldığını ve bedelinin ödendiğini aktaran Bozdağ, "Burada bir kamu yararı var mı? Var. Hastane açıldığı zaman vatandaşlarımızın sağlık, güvenlik içerisinde vaktinde hastaneye ulaşması için gerekli adımların atılması şart mı? Şart. Yapılan iş, bu ihtiyacı karşılamak ve zarureti gidermekten ibarettir." dedi.
ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasında bağlantıyı sağlayacak bir tünel yapıldığını aktaran Bozdağ, toprağın üzerinden bir yol açılmasının söz konusu olmadığını, toprağın altından bir tünel açılacağını bildirdi. Tünel yapılırken de burada bulunan bazı ağaçların kaldırılması gerektiğini ifade eden Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Ankara Valisi Ercan Topaca başkanlığında bir araya geldiklerini ve bir mutabakatın sağladığını anımsattı.
Tünel yapımı sırasında ağaçların nakledileceğini ancak bunun karşılığında iki kat ağacın rektörlüğünün göstereceği yere dikileceğini ifade eden Bozdağ, yol güzergahlarının da mevcutlardan daha fazla olacak şekilde yeniden ağaçlandırılacağını söyledi.
Bozdağ, ODTÜ Rektörlüğüne de 36 hektarlık ayrı bir alanın takdim edileceğini belirterek, "Burada yapılan iş millete hizmet işidir. Herhangi bir kişi buradan şahsına bir şey elde etmiyor. Bu olaya karşı olanlara baktığımızda bunlar herşeye toptan karşılar. Yani Boğaz Köprüsü yapılırken köprüye karşıydılar, özelleştirme başladığında ona karşıydılar, renkli televizyon geldiğinde ona karşıydılar, özel televizyonlar kurulduğunda ona karşıydılar. Üçüncü köprü yapıldı ona karşılar, üçüncü havalimanı yapılıyor ona karşılar, Marmaray yapıldı ona karşılar, Avrasya Tüneli yapıldı ona karşılar, 'Şehir hastaneleri' dedik ona karşı çıktılar, sağlıkta dönüşüm ona karşılar, hemen Meclisin yanı başında Akay Kavşağı var, ya buna adam karşı olabilir mi, Akay Kavşağı'na bile karşı çıktılar. Milletin hayrına ne yaptıysak hepsine karşı çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.
"Üçüncü havalimanına karşı çıkmanın mantığı nedir" diye soran Bozdağ, karşı çıkanların yapımı tamamlanan üçüncü köprüden de Marmaray'dan da Avrasya Tüneli'nden de geçtiğine işaret etti.
Bunlara karşı çıkanların "Yaptırmayız", "Adım attırmayız", "Çivi çaktırmayız", "Taş üzerine taş koydurmayız" söylemlerini anımsatan Bozdağ, şöyle konuştu:
"Eğer Türkiye bu zihniyete teslim olmuş olsaydı bugün aldığı mesafeyi alamazdı. Biz onlara rağmen bütün bunları yaptık. Bana göre bunlar çağımızın modern gericileri, yani çağdaş gericileri bunlar. Aslında kendilerini ilerici zanneden, tam da işin öz anlamıyla gerici, çağdaş gerici olan insanlar. Her türlü değişime, yeniliğe, vatandaşın hayatını kolaylaştıran projeye, plana, programa, adıma karşı çıkıyorlar. Kendilerinin önerdiği, ortaya koyduğu bir proje, bir şey var mı? Yok. Onun için biz bu, kamu yararına olan adımları atmaya, milletimizin yararına olan eserleri yapmaya, Türkiye'de taş üzerine taş koymaya devam edeceğiz. Buna karşı çıkanlar da bağırmaya devam edecek, başka çaremiz yok."
(Sürecek)