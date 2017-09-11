Bakanlar Kurulu Toplantısı
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Avrupa bölgesi ve 19 ülke ikinci çeyrekte yüzde 2,2, tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler ortalama 2,3 oranında büyürken Türk ekonomisi 2017'nin ikinci çeyreğinde 5,1 oranında büyümüştür.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Avrupa bölgesi ve 19 ülke ikinci çeyrekte yüzde 2,2, tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler ortalama 2,3 oranında büyürken Türk ekonomisi 2017'nin ikinci çeyreğinde 5,1 oranında büyümüştür. Bu fevkalede sevindirci bir rakamdır."dedi.
Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın ekonomiyi yakından ilgilendiren, toplumun pek çok kesimince olumlu karşılanacak önemli değişiklikler ve reformları içeren bir kanun tasarısı taslağını Bakanlar Kuruluna sunduğunu ifade eden Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de helal akreditasyon kurumu kurulması hakkındaki kanun tasarısını kurulun gündemine getirdiğini, bununla ilgili değerlendirmelerin yapıldığını belirtti.
Bozdağ, bu iki kanun tasarısıyla ilgili detaylı açıklamanın ilgili bakanlarca ayrı ayrı yapılacağını, kanun tasarılarının Bakanlar Kurulunun imzasının ardından TBMM'ye sevk edileceğini, Meclisin açılmasıyla da yasalaşma sürecinin başlayacağını söyledi.
Büyüme rakamları
İkinci çeyrek büyüme rakamlarının bugün açıklandığını, ülke ekonomisi adına son derece önemli verilerin Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaşıldığını anımsatan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Avrupa bölgesi ve 19 ülke ikinci çeyrekte yüzde 2,2, tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler ortalama 2,3 oranında büyürken Türk ekonomisi 2017'nin ikinci çeyreğinde 5,1 oranında büyümüştür. Bu fevkalade sevindirici bir rakamdır. Bunlar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de ekonomik kriz beklentisi içinde olan çevreleri tekzip edercesine Türk ekonomisinin iyi yolda olduğunu gösteren çok önemli verilerdir. Bu tabii hükümetimizin ekonomi konularında aldığı tedbirlerin ne kadar isabetli olduğu ve ekonominin içinde bulunduğu sorunların çözümüne ne denli önemli katkılar sunduğunu göstermektedir. Bölgemizde yaşanan sorunlar ve dünyada meydana gelen olumsuzluklara rağmen ekonomisi güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Türk ekonomisi bozulsun, iktidar ile halk arasına ekonomik sıkıntılar girsin beklentisinde olan çevreler var, hepimiz çok iyi biliyoruz. Hem içeride hem dışarıda Türk ekonomisi hakkında kirli algı operasyonları yapanlar var. Bu açıklanan rakamlar bu kirli algı operasyonlarını bir nevi yalanlamıştır."
Bozdağ, Türk ekonomisinin her türlü olumsuzluğa karşı dayanıklı, güçlü, dinamik bir ekonomi olduğunu, ekonominin bundan sonra da gelişmeye devam edeceğini, halkın da bu gelişme ve büyümeden payını alacağını aktardı.
Arakan'da Müslümanlara yönelik zulüm
Arakan'da çok büyük sıkıntıların yaşandığını, Myanmar hükümeti emrindeki güvenlik güçlerinin meydana gelen bazı hadiseleri bahane ederek Arakanlı Müslümanların üzerine gittiğini vurgulayan Bozdağ, kadın, çocuk masum binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını, binlerce insanın da yerinden yurdundan edildiğini dile getirdi. Bozdağ, bu insanların büyük bir dram yaşadığını, bütün dünyanın bu dramı seyrettiğini, Türkiye'nin ise her zaman olduğu gibi insanlığın ve vicdanın sesi olarak Arakanlı Müslümanların yanında olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, bu konudaki haklı sesi dünyaya iletme ve uluslararası toplumu, Arakan'da yaşanan zulmü sonlandırması konusunda harekete geçirme konusunda ciddi adımlar attığını anımsattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olması hasebiyle hem İslam ülkelerinin yaşanan kriz konusunda tek sesli olması ve uluslararası toplumun gereken tepkiyi ortaya koyması, gereken adımları atması konusunda girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız pek çok ülkenin yöneticisiyle görüştü ve onlara bu konuda birlikte hareket etme, bu dramı durdurma konusunda ortak irade koyma çağrısında bulundu. Ayrıca Myanmar'ın lideri Aung San Suu Çii ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu beraberinde kalabalık heyetle Bangladeş'e gittiler, Arakanlı Müslümanların kamplarını ziyaret ettiler ve Türkiye'den götürdükleri yardımları oradaki kardeşlerimize ulaştırdılar." değerlendirmesinde bulundu.
Bozdağ, Türkiye'nin TİKA vasıtasıyla Arakan'a bin ton civarında yardım gönderdiğini, bundan sonra da yardımların devam edeceğini ifade etti.
Arakan'a yardım kampanyası
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın Arakan'daki Müslümanlara yardım yapma hususunda Türkiye'de başlatılan kampanyayla ilgili bugün açıklamalarda bulunduğunu anlatan Bozdağ, şunları kaydetti:
"Bu kampanya Kızılay önderliğinde AFAD, TİKA, Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yürüyecektir. Oradaki insanlara yardım etmek suretiyle zulmü durduramasak da zulümden kaçan insanların ihtiyaçlarını giderme konusunda bir nebze de olsa katkıda bulunmuş oluruz. Halkımız böylesi konularda çok duyarlıdır. Daha önce 2011'de Somali'de yaşanan açlık krizi nedeniyle oraya Türkiye yardım elini uzatmış halkımız büyük bir destek sunmuştur. Yine o zaman ilgili kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla merhamet eli oradaki insanlara ulaştırılmıştı. Her bir ferdimizi yardım kampanyasına davet ediyorum. Eminim ki onlar gerekeni yapacaklardır. Yardım yapacak vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum."
(Sürecek)