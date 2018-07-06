Bakanlar Kurulu'nun 13 Üniversiteye Yönelik Kararı Resmi Gazete'de

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi, Erciyes Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi, Erzincan Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi, Gümüşhane Üniversitesi'nde Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Hitit Üniversitesi'nde Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri, İnönü Üniversitesi'nde Alevilik Araştırmaları Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Hemşirelik Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi, Selçuk Üniversitesi'nde Hemşirelik Fakültesi, Siirt Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi kuruldu.

Karara göre, Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Sağlık Yüksek Okulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

Ayrıca, Siirt Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine 2809 sayılı Kanunun ek 30'uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14 Mayıs 2018 tarihinde alındı. - ANKARA