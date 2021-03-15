Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı saat kaçta?

Koronavirüs pandemisinde normalleşme devam ederken yeni kararların alınıp alınmayacağını merak eden vatandaşlar Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Kabine Toplantısı saat kaçta? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Her hafta gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının yanı sıra Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda vatandaşlar Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı saat kaçta? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

BAKANLAR KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Mutasyonlu virüslerin doğurduğu hızlı yayılım ve kritik illerdeki önlenemeyen yükseliş de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanların gündeminde olacak. Kabine Toplantısı sonuçları, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

14 MART PAZAR DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

14 Mart 2021 Pazar günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 120.156.677 (120 milyon 156 bin altı yüz yetmiş yedi) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

14 MART PAZAR 2020 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 12 ülke aşağıdaki gibidir.

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14 MART PAZAR DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

2 Mart günü dünya genelinde Covid-19 'dan 6.899 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +2.216 .

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 2.661.393 olmuştur.

14 MART PAZAR DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +115.076yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 96.682.210

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 20.813.074

Durumu kritik hasta sayısı : 89.432

DÜNYA GENELİNDE ŞUBAT AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

1 Şubat vaka sayısı : 460.906

2 Şubat vaka sayısı : 476.185

3 Şubat vaka sayısı : 480.652

4 Şubat vaka sayısı : 595.709

5 Şubat vaka sayısı : 349.263

6 Şubat vaka sayısı : 510.387

25 Şubat vaka sayısı : 461.058

26 Şubat vaka sayısı : 432.193

27 Şubat vaka sayısı : 420.491

28 Şubat vaka sayısı : 355.564