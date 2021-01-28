Bakanlar kurulu ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı ne zaman?
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Bakanlar kurulu ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı ne zaman?

28.01.2021 11:32 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:36
Bakanlar kurulu ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı ne zaman?

Korona virüs tedbirlerinin ne zaman kalkacağını merak eden vatandaşlar Bakanlar kurulu ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı ne zaman? soruyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe ve restoranların yeniden faaliyete geçip geçmeyeceği konusunu kabine toplantısında ele alınacak ifade etmiştive gözler bakanlar kuruluna çevrildi. Peki, Bakanlar kurulu ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı ne zaman? sorularının yanıtı detaylarda!

BAKANLAR KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

27 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından, kafe ve restoran kısıtlamalarının kaldırılması ile ilgili kararda gözler Bakanlar Kurulu'nda. Kabine toplantısında ele alınacak ana maddelerden biri korona virüs tedbirleri arasında yer alan kısıtlamaların hakkında. Kademeli olarak kaldırılacağı düşünen kısıtlamalar hakkında henüz net bir karar alınmadı. Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacağı hakkında henüz net bir alınmadı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sokağa çıkma yasaklarının, kafe, restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanların hizmete yeniden başlaması ve yeniden normale dönme hakkında kararlar alacak olan Kabine Toplantısı'nın ne zaman olacağı hakkında net bir bilgi bilinmiyor. Tarih ve saatin açıklanmasının ardından güncel bilgiler tarafımızdan yayınlanacak.

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