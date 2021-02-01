Bakanlar Kurulu ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bakanlar Kurulu maddeler nedir?

Bakanlar Kurulu ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sorusu yanıtını buldu. Bakanlar Kurulu için beklenen haber geldi ve ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki Bakanlar Kurulu ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bakanlar Kurulu maddeler nedir? Kabine Toplantısı kararlarında ne çıkacak?

Bakanlar Kurulu saat kaçta? Soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak olan yeni kararlar merak ediliyor. Bakanlar Kurulu ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bakanlar Kurulu maddeler nedir?

BAKANLAR KURULU SAAT KAÇTA?

Bakanlar Kurulu 1 Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşecek. Bakanlar Kurulu saat 15:00'te başlayacağı tahmin ediliyor. Yine toplantının ardından 19:00-20:00 arası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor. Alınacak olan yeni kararların ardından Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunacak.

SALGININ SEYRİ DEĞERLENDİRİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak. Koca'nın sunumunda hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının etkileri, 81 ildeki son durum, mutasyona uğrayan virüsün yansımaları, aşı temin çalışmaları ve hastanelerin durumuna ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

FAHİŞ GIDA FİYATLARI GÖRÜŞÜLECEK

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dönük adımlar da Kabine'de görüşülecek. Pandemiden etkilenen sektörlere verilecek destekler ve gıda fiyatlarındaki artışının önüne geçilmesi için izlenecek politikalar da kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında bu konu hakkındaki bir soruya, "Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz" demişti.

KISITLAMALARIN ESNETİLECEK Mİ?

Bu bilgiler ışığında ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda; mevcut kısıtlamaların ne şekilde ve ne kadar süreyle uygulanacağına, kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Uzun zamandır uzaktan devam eden eğitim ise gündemde yer alan konulardan birisi. Yarı yıl tatilinde olan öğrenciler 15 Şubat'ta ders başı yapacak. Toplantıda, eğitime yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edileceği üzerine de konuşulacak.

AŞI ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILACAK

Yine devam eden aşılama uygulaması ve aşı temin çalışmaları, verilen siparişler ele alınacak. Çin'den getirilen aşıların uygulanması ve test süreci devam ederken diğer yandan Rus Sputnik aşısının da Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varılması görüşülecek. Yerli aşı geliştirme çalışmalarındaki son durum da ele alınacak.

YENİ KARARLAR NELER OLABİLİR?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.