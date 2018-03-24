Bakanlar Kurulu Kararları

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerindeki bazı taşınmazlar, hidroelektrik enerji santralinin yapımı amacıyla acele kamulaştırılacak.

Bakanlar Kurulunun acele kamulaştırma ve tespit kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Kadıköy ilçesi Merdivenköy Mahallesi ile Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'nde yer alan alanlar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu Mahallesi'ndeki alan da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Dudaş Mahallesi ile Nallıhan ilçesinin Çeği (Gökçeöz) ve Karaköy mahallerindeki taşınmazlar için, hidroelektrik enerji santralinin yapımı amacıyla acele kamulaştırma kararı alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Kavakdere Mahallesi'nde bulunan parsel, jeotermal enerji santralinin yapımı amacıyla acele kamulaştırılacak.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi İmrahor Mahallesi'ndeki taşınmazların da kurulacak Küçükköy Güneş?Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla acele kamulaştırılması kararı verildi.