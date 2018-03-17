Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulunca İstanbul ve Hatay'daki 6 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği İstanbul ve Hatay'daki 6 ova, büyük ova koruma alanı olarak ilan edildi.

Ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlarla tarım dışı kullanma izni verilmiş yerler kapsam dışında tutuldu.

Öte yandan Bakanlar Kurulunca, Sakarya'nın Geyve İlçesi'ndeki bazı taşınmazların, Sakarya da tesis edilecek olan Ova Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.