Bakanlar Kurulu Kararı

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakültelerin kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin adı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak, İstanbul Üniversitesine bağlı Su Ürünleri Fakültesinin adı Su Bilimleri Fakültesi olarak, İstinye Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesinin adı da Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildi.



Yeni fakülte ve enstitüler



Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı İletişim Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Havacılık Enstitüsü ile Otomotiv Enstitüsü, İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi kurulacak.



Kapatılan fakülteler



Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Denizcilik Fakültesi ile Hukuk Fakültesi, İskenderun Üniversitesine bağlı Teknoloji Fakültesi ise kapatıldı.