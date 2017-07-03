Merve Safa Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.



Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair 13 Mayıs 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, İçişleri Bakanlığının 12 Mayıs 2017 tarihli yazısı üzerine, 26 Mayıs'ta Bakanlar Kurulunca yürürlükten kaldırıldı.



Ayrıca söz konusu kararın 16 Mayıs 1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.



Fazilet Partisi'nden 1999'da milletvekili seçilen ancak göreve başlamadan milletvekilliği düşürülen Kavakçı, 13 Mayıs 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmıştı.