Bakanlar Kurulu Kararı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin ve Çırçır Mahallelerinde bazı bölgeler Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi.

Bakanlar Kurulunun riskli alan ilanına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri sınırları içinde kalan bazı bölgeler riskli alan olarak belirlendi.

Söz konusu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19 Ocak tarihli yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre alındı.