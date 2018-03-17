Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ndeki yatırımcıların sabit yatırım üzerinden yatıracakları oran on binde bir olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde başvuruda bulunan yatırımcıların yatırımda kullanacakları sabit yatırım tutarı üzerinden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracakları oran, on binde bir olarak tespit edildi.