Bakanlar Kurulu Kararı
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Bakanlar Kurulu Kararı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Derik İlçe Emniyet Amirliğinin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Derik İlçe Emniyet Amirliğinin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Derik İlçe Emniyet Amirliğinin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürülmesi, İçişleri Bakanlığının 2 Ocak 2018 tarihli yazısı üzerine, 27 Eylül 1984 tarihli ve 3046 sayılı kanunun 17'nci maddesine göre, 17 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

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