Bakanlar Kurulu Kararı

"Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespiti Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu kararında, Mersin'deki bazı alanların "kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi" olarak tespit edildiği belirtildi.

Buna göre, Kargıcık, Ovacık, Ortaburun, Melleç, Narlıkuyu Akyar ve Taşucu Boğsak turizm merkezleri, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi.