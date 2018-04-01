Bakanlar Kurtulmuş, Bak ve Soylu - AK Parti 6. Olağan İl Kongresi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Etrafımızda oynanan oyunlar, sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir oyun değil. Aynı zamanda dünyanın yeniden şekillendirilmesi oyunudur." dedi.

Kurtulmuş, Antakya Atatürk Stadı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Hatay 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, miting alanında aynı zamanda Türkiye'nin milli kurtuluş, istiklal ve istikbal mücadelesinin ilanını yaptıklarını söyledi.

Bundan dolayı Hatay'ı ve Hataylıları tebrik eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki bu mahşeri kalabalık, Türkiye'nin yaşadığı şu zor süreçte milletin nerede durduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Etrafımızda oynanan oyunlar, sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir oyun değil. Aynı zamanda dünyanın yeniden şekillendirilmesi oyunudur. Bir asır evvel Hatay üzerinden cetvellerle, pergellerle çizdikleri sınırları şimdi iyice dağıtarak, bu coğrafyada Türkleri, Arapları, Kürtleri, Acemleri ve diğer unsurları birbirlerine düşman etmek isteyen emperyalist senaryoya karşı Hatay 'Dur' diyor, Türkiye 'Dur' diyor. Türkiye, geleceğine sahip çıkıyor. Bu oyunu bozacak yegane ülke Türkiye olduğu için cümle alem de Türkiye'nin üstüne yükleniyor.

Olsun varsın, bu millet kararlılıkla yoluna devam ediyor."

Kurtulmuş, milletin geleceğine sahip çıktığını, çıkmaya da devam edeceğini vurguladı.

"Saldırılara dur demek için seçimlere hazırlanıyoruz"

Hatay'ın Türkiye'nin istikbalini kazanma mücadelesinin örnek şehirlerinden olduğunu belirten Kurtulmuş, "Tabiri caizse Hatay, yeni kurtuluş destanımızın serhat şehirlerinden birisidir. Suriye'nin paramparça olmasında Suriyeli kardeşlerimize siz kucak açtınız, Hatay kucak açtı. Çevremizdeki çakallar ordusunun Türkiye'ye karşı saldırısına karşı Hatay, dik bir şekilde durdu. PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın bütün saldırılarına karşı, milli onur ruhuyla hep beraber dimdik ayakta durdu." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Hatay'ın Zeytin Dalı operasyonunun geçiş noktası olması dolayısıyla Türkiye tarihinin önemli kilit taşlarından birisi olduğuna işaret ederek, "Şimdi emperyalist saldırılara 'Dur' demek için önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz. 2019, bütün oyunların çöpe atılacağı, bütün senaryoların ters düz edileceği bir seçim olacaktır. 2019, Türkiye'de halkın iradesiyle cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiği bir seçim olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Aslanlar meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da kongreyi bugün stadyumda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 25 bin kişi kapasiteli yeni stadyumun da gelecek sezonun ortasına yetişeceğini belirten Bak, şunları dile getirdi:

"Geçen hafta buradaydım ve Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan yiğit evladımızı toprağa verdik. Hatay, Zeytin Dalı operasyonu sırasında dik durdu, burada bazı basın mensuplarının yapmaya çalıştığı provokasyona oradaki köylülerimiz cevap verdi. Dedi ki 'Biz milletle beraberiz, vatanımızla beraberiz, ülkemizi seviyoruz'. Şunu gördük, Türk Silahlı Kuvvetleriyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın çelik iradesiyle aslanlarımız Afrin'e doğru yürüdüler.

Aslanlar meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer, PKK'nın kalleşleri, YPG'nin kalleşleri arkalarına bakmadan kaçarak gittiler. İşte aslanlar burada, Sayın Cumhurbaşkanımızla, dünya lideriyle beraber yürümekten gurur duyuyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kongrenin Türkiye'ye, Türk milletine ve dünyaya hayırlı olmasını temenni ederek, "Söyleyeceğim açık ve nettir. Yolumuz doğrudur, hedefimiz doğrudur, liderimiz doğrudur. Allah bizi size mahcup etmesin, Allah bizi insanlığa muhtaç etmesin." diye konuştu.