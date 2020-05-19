Bakanlar Koca ve Ersoy normalleşme sürecini görüştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Ersoy ile Sağlık Bakanlığında görüştüklerini belirterek, "Şartların normale dönüşme sürecini, Türkiye'ye gelecek turistlerin sağlık durumları konusundaki önlemleri ele aldık. Sağlık turizmi gibi konular üzerinde de önemli istişarelerde bulunduk." ifadesini kullandı. Kaynak: AA