Bakanlar Koca ve Ersoy normalleşme sürecini görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.
19.05.2020 20:24 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Ersoy ile Sağlık Bakanlığında görüştüklerini belirterek, "Şartların normale dönüşme sürecini, Türkiye'ye gelecek turistlerin sağlık durumları konusundaki önlemleri ele aldık. Sağlık turizmi gibi konular üzerinde de önemli istişarelerde bulunduk." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA