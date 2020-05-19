Bakanlar Koca ve Ersoy'dan "19 Mayıs" paylaşımı
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Bakanlar Koca ve Ersoy'dan "19 Mayıs" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Bakanlar Koca ve Ersoy'dan
19.05.2020 22:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"19.19'da, 1919 ruhuyla, Bakanlık binamızda İstiklal Marşı'mızı okuduk. Tek ses olduğumuz bu anlar, yarınlarımızın ilham alacağı anlar olacak. Hayat dolu milli mücadele ruhu, her mücadelede bize güç versin. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha kutlu olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Twitter'dan hesabından, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuyla biz de saat 19.19'da Bakanlık binamızın önündeydik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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