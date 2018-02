Bakanlar Kaya ve Yılmaz, Soma'da (1)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz istiyoruz ki bu gözleri ışıl ışıl kız çocuklarımız, evlatlarımız okusunlar, çok iyi bir geleceğe sahip olsunlar, daha sonra evlensinler. 'Her çocuğumuzun yeri okuldur.' diyoruz ve çocuklarımızın her birinin çok iyi bir eğitim alması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kaya ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından yaptırılan, çevre düzenlemesi de Soma Belediyesince gerçekleştirilen Soma Türk-İş Madenciler İlkokulu'nu ziyaret etti.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, 4 yıl önce çok acı bir kazada hayatlarını kaybeden maden şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederek okula geldiklerini anımsattı, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Türkiye'nin, devletiyle, milletiyle el ele büyük bir ülke olduğunu, acının yaşandığı gün de bugün de bunu gösterdiğini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"İçeride ve dışarıda terör örgütleriyle mücadele eden, vatan topraklarını koruyan kahraman Mehmetçiğimizi de Rabbim muhafaza eylesin. Bu vatan topraklarında bin yıldır biz kardeşlik ve barış içinde yaşıyoruz ama vatanımızı korumak için binlerce şehitler verdik, hepsini rahmetle minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet, nasıl ki bu vatan toprakları şehitlerimizin bize emaneti ise canımız pahasına da olsa bu vatanı hep beraber koruyacaksak şehitlerimizin emanetini de bizlere emanet olarak görüyoruz. Bakanlık olarak biz her zaman şehit ailelerinin yanlarındayız, gazilerimizin yanlarındayız. Bu vatan için canlarını veren şehitlerimizin ailelerine sahip çıkmak bizim için çok büyük onur, şerefli bir görev, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaya, okulun yapımındaki katkılarından dolayı TÜRK-İŞ'e ve Soma Belediyesine teşekkür ederek, bu okulda yetişecek öğrencilerin ülkenin geleceğine yön vereceğini belirtti.

AK Parti iktidarı döneminde eğitimde çok büyük çalışmalar yaptıklarının altını çizen Kaya, kız çocuklarının orta öğretimde okullaşma oranının yüzde 83'lere vardığını söyledi.

Bakan Kaya, şöyle konuştu:

"Yüksek öğretimde kız çocukları yüzde 13 oranında üniversiteye gidiyordu, bugün bu oran yüzde 43-44'leri bulmuş durumda ama biz bunu da yeterli bulmuyoruz. Bunu daha da artırmak için hep birlikte hükümet olarak gayretimizi ortaya koyuyor ve çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki bu gözleri ışıl ışıl kız çocuklarımız, evlatlarımız okusunlar, çok iyi bir geleceğe sahip olsunlar, daha sonra evlensinler. 'Her çocuğumuzun yeri okuldur.' diyoruz ve çocuklarımızın her birinin çok iyi bir eğitim alması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 'Eğitim ailede başlar.' diyoruz. İlk kelimeyi çocuk ailesinde öğrenir, ilk harfini çocuk ailesinde öğrenir, bunun için Aile Bakanlığı olarak ailelerimize yönelik eğitim programları yapıyoruz. Annelerimizi ve babalarımızı bilinçlendirmek üzere eğitimler veriyoruz. Bugüne kadar 890 bin aileye eğitim verdik. Biz istiyoruz ki annelerimiz, babalarımız ebeveynlerimiz bilinçli birer aile olsunlar, çocuklarını geleceğe güçlü bir şekilde hazırlasınlar, her türlü tehlikeden de çocuklarını koruyacak bilinçte olsunlar."

Başlattıkları Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında ev ev dolaşıp aileleri ziyaret ettiklerini ve ailelerin ihtiyaçlarını yerinde belirlediklerini anlatan Kaya, arz odaklı hizmet anlayışı olarak ifade ettiği ASDEP ile aileleri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"25 bin öğretmen ataması yapacağız"

Milli Eğitim Bakan İsmet Yılmaz da okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin düne göre çok daha refah içinde olduğunu belirten Yılmaz, şöyle dedi:

"Bizler bu ülkede huzur içinde, barış içinde ve kalkınmış bir ülkede ay yıldızlı bayrağın altında başımız dik alnımız açık yaşayalım diye Türkiye'nin dört bir tarafında bu topraklar için can verenler oldu. Türkiye'nin yarını daha iyi olsun diye kimi maden ocaklarında, kimisi baraj, kimi yol yapımında, kimi Fırat Kalkanı'nda kimisi Zeytin Dalı Harekatı'nda sırf bu ülkenin insanları daha iyi, özgür yaşasınlar diye canlarını veriyorlar. Bu vatan için bu millet için can veren şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize de sağlık ve sıhhat içinde uzun ömürler diliyorum."

Yılmaz, bir insanın veya kurumun yapabileceği en iyi hizmetin eğitim olduğunu, eğitimin her işin başında geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin eğitim alanında çok büyük mesafe kat ettiğini, çocukların anne babalarına göre kendilerini çok daha iyi ifade edebildiğini ve özgüven kazanabildiklerini dile getiren Yılmaz, Türkiye'nin eğitimi için 134 milyar 727 milyon lira kaynak ayrıldığını söyledi.

Kendisinin 70 kişilik sınıf mevcuduyla eğitim gördüğünü şimdi ise Türkiye'de sınıf ortalamasının 24'e düştüğünü aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye'de gündem kaliteli eğitim, daha iyi kaliteli eğitim vermek için de bir başka unsur, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltabilmek lazım. Öğretmen sayısını artırabilmek lazım, bizim dönemimizde 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdik. Bu yıl da 25 bin öğretmen ataması yapacağız, yani 600 binin üzerindeki öğretmenimizi istihdam edeceğiz. Ne için? Daha kaliteli bir eğitim verebilmek için. Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 28 iken şimdi 17'ye düştü, Kore, Japonya, İngiltere ile aynıyız, Fransa'dan daha iyiyiz."

Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanında kaliteli eğitim verebilmek için altyapı çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını, yeni yapılan dersliklerin de tamamlanmasıyla 2019 yılı sonuna kadar ikili öğretimi kaldıracaklarını söyledi.

"Başka Türkiye yok"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde okullar yaptırdıklarını bunlardan birinin de Soma'da olduğunu belirtti.

Atalay, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, şunları söyledi:

"Güvenlik güçlerimiz canları pahasına bir mücadele içindeler. Onlar orada o mücadeleyi yapmazlarsa biz burada bu etkinliği yapma imkanımız yok. Başka Türkiye yok, başka ülke yok. Türkiye yoksa ne sendikacılık var ne parti var, ne devlet var, ne gazeteci var ne televizyon var. Onun için hepimizin birinci önceliği Türkiye'den yana olmak. TÜRK-İŞ'in 66 yıldır önceliği Türkiye devletinden yana sonra temsil ettiği işçilerden yana. Bir talebim var, mahkeme sayısı 20'yi geçti. Her gün 100 bin tane madenci madenle ilgileniyor, madene giriyor. Bir an evvel bu mahkeme neticelensin de kimin günahı var kimin sevabı var bi görelim ona göre biz de bir yol haritasını çizelim."

"Alo 183"

Konuşmaların ardından bakanlar ve protokol üyeleri okulu gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, sınıf ziyaretinde öğrencilere kendini tanıttıktan sonra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak kurulan "Alo 183" Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı'nı hatırlatarak, "Alo 183 biliyor musunuz bizim çağrı hattımız. Başınıza en ufak hoşlanmadığınız bir şey geldiğinde 183'ü arayıp söyleyebilirsiniz hemen." dedi.