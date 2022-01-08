Bakanlar Kasapoğlu ve Yanık, "Meşaleli Kayak Gösterisi"ne katıldı
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Sarıkamış'ta düzenlenen "Meşaleli Kayak Gösterisi" Bakanlar Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Derya Yanık'ın meşale ile beklemesi Meşaleli kayak gösterisi gerçekleşmesi KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış'ta...
Sarıkamış'ta düzenlenen "Meşaleli Kayak Gösterisi"
Bakanlar Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Derya Yanık'ın meşale ile beklemesi
Meşaleli kayak gösterisi gerçekleşmesi
KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış'ta düzenlenen "Meşaleli Kayak Gösterisi"ne katıldı.