Bakanlar Kasapoğlu ve Yanık, "Meşaleli Kayak Gösterisi"ne katıldı - Haberler
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Bakanlar Kasapoğlu ve Yanık, "Meşaleli Kayak Gösterisi"ne katıldı

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Sarıkamış'ta düzenlenen "Meşaleli Kayak Gösterisi" Bakanlar Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Derya Yanık'ın meşale ile beklemesi Meşaleli kayak gösterisi gerçekleşmesi KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış'ta...

Sarıkamış'ta düzenlenen "Meşaleli Kayak Gösterisi"

Bakanlar Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Derya Yanık'ın meşale ile beklemesi

Meşaleli kayak gösterisi gerçekleşmesi

KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış'ta düzenlenen "Meşaleli Kayak Gösterisi"ne katıldı.

Bakanlar Kasapoğlu ve Yanık, Meşaleli Kayak Gösterisi ne katıldı

Bakanlar Kasapoğlu ve Yanık, Meşaleli Kayak Gösterisi ne katıldı

Bakanlar Kasapoğlu ve Yanık, Meşaleli Kayak Gösterisi ne katıldı

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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