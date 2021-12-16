Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (3)

BAKAN AKAR: BİRİNDE BİLE SİLAH YOKTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesine yapılan ziyarette, 5 yıl önce Talas Bulvarı'nda 15 askerin şehit olduğu, 54 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili şunları söyledi:

Terörle mücadele konusuna değinen Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri; Cumhurbaşkanlığımızın emir ve komutasında yurt içi ve sınır ötesinde hem kendi hem de KKTC, Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardeş ülkelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için gece gündüz, yaz kış demeden mücadelemizi sürdürmekteyiz. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz. Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunur şekilde" ifadelerini kullandı.