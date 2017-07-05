Bakanlar, "Kale Gibi Gelecek Satranç Eğitim Projesi" Tanıtım Toplantısına Katıldı
Bakanlar, "Kale Gibi Gelecek Satranç Eğitim Projesi" tanıtım toplantısına katıldı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: "Bu ülke, bu millet asla mat olmayacak" Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: "Coğrafyanın hakkını vermeye çalışırken satranç oyunu gibi...
Bakanlar, "Kale Gibi Gelecek Satranç Eğitim Projesi" tanıtım toplantısına katıldı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: "Bu ülke, bu millet asla mat olmayacak"
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: "Coğrafyanın hakkını vermeye çalışırken satranç oyunu gibi bir planlama yapıyoruz"
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: "AK Parti iktidarında 2002 yılından itibaren yapılan tesis bin 700'ü geçmiştir"
ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Tarih boyunca bu coğrafyayı bir satranç tahtası olarak görenler her zaman benzer hamlelerle fakat farklı piyonlarla karşımıza çıktılar. Ama milletimizin istiklaline sahip çıkan o asil mücadelesi karşısında her zaman aynı akıbetle karşılaştılar" dedi.
Türkiye Satranç Federasyonu şehit çocuklarını satranç sporu ile tanıştırmak amacıya PTT'nin katkıları ile başlattığı "Kale Gibi Gelecek, Satranç Eğitim Projesi"nin tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.
"Bu ülke, bu millet asla mat olmayacak"
Toplantıda bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin coğrafi konumunu satranç tahtasına benzeterek, "Tarih boyunca bu coğrafyayı bir satranç tahtası olarak görenler her zaman benzer hamlelerle fakat farklı piyonlarla karşımıza çıktılar. Ama milletimizin istiklaline sahip çıkan o asil mücadelesi karşısında her zaman aynı akıbetle karşılaştılar" diye konuştu.
Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimini de değinen Bakan Kaya, "15 Temmuz'la da daha önceki her hamlelerinde olduğu gibi Türkiye'yi sindireceklerini zannettiler ama milletimiz yine kale gibi sağlam durdu; istiklaline ve istikbali sahip çıkarak bütün hamleleri bozdu. Hiç şüpheniz olmasın bundan sonra da hangi piyonu kullanırsa kullansınlar başaramayacaklar. Bu ülke, bu millet asla mat olmayacak" ifadelerini kullandı.
"AK Parti iktidarında 2002 yılından itibaren yapılan tesis bin 700'ü geçmiştir"
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da Türkiye'nin altyapıya verdiği öneme dikkat çekerek, 2002 yılından bu yana yapılan spor tesisleri hakkında bilgiler verdi. Bakan Kılıç, "Şu anda dünyada Türkiye'den daha fazla altyapı yatırımı yapan tek bir ülke var; Amerika Birleşik Devletleri. Onlarında ölçeğine bakacak olursak burada nasıl bir ölçek kıyaslamasını yapamayacağımız da ortaya çıkar. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde 2002'ye kadar 570 spor tesisi yapılmıştır. AK Parti iktidarında 2002 yılından itibaren yapılan tesis bin 700'ü geçmiştir. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Başbakanımızın vizyonu doğrultusunda ve vermiş oldukları talimatları doğrultusunda kazandığımız başarıdır. 30'u aşkın stadyum inşa ediyoruz ve şu anda 9'u açılmış durumda 13 tanesi de bitmek üzere. İşte bunu bu Aziz Millet kendi öz kaynakları ile başarmıştır. Spor salonlarımızdan bir tanesi Van'da inşa edilen spor salonumuz 5 bin kişilik bir spor salonu, ismi Nur Tatar Spor Salonu. Biliyorsunuz Nur kardeşimiz dünya şampiyonu oldu" açıklamasını yaptı.
"Satranç oyunu gibi bir planlama yapıyoruz."
Son olarak programın paydaşlarından olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak biz bunun neresindeyiz? Bir gerçek var ki attığınız her adım, yaptığınız her hamlede bir sonrasını düşünmek zorundasınız. Biz ülkemizi tecrübeli ve ulaşılabilir bir hale getirirken Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve ekip arkadaşlarının önderliğinde 15 yıldır tam da bunu yapıyoruz. Herkes zannediyor ki her ilçede, her ilde, her köyde yaptığımız yol; sadece orayı etkileyecek, hayır. Bilen bilir ki bunlar Türkiye coğrafyasının topyekun gelecek hedeflerini uygun ortaya koyduğu projeksiyonun ortak bir parçasıdır. Üç kıta arasındayız Asya ile Avrupa, Afrika arasında köprü konumundayız. Coğrafyanın hakkını vermeye çalışırken satranç oyunu gibi bir planlama yapıyoruz. Bu planlama çerçevesinde adımlarımızı atıyoruz. Attığımız her adım, bütünün bir parçası ve gelecek hamlelerinin bir öncüsüdür"
Program karşılıklı hediye takdimleri ile son buldu.