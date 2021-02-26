Bakanlar "Hocalı Katliamı"nın 29. yılı dolayısıyla anma mesajları yayımladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Ermenistan'ın 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı'da yaptığı katliamın 29'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Ermenistan'ın 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı'da yaptığı katliamın 29'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül paylaşımında, "29 yıl önce bugün Hocalı'da insanlık suçu işlendi, Azerbaycanlı kardeşlerimiz çocuk yaşlı, kadın erkek demeden katledildi. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın şehitleri bizim şehitlerimizdir. Rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan Hocalı katliamının acısını, üzerinden geçen 29 yılın ardından hala yüreğimizde hissediyoruz. 26 Şubat 1992'de Hocalı'da haince katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise mesajında, "Dünyanın sessiz kaldığı, insanlığın görmezden geldiği insanlık dramı, Hocalı katliamının yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyanın gözü önünde işlenen insanlık utancının acısını derinden hissettiklerini belirterek, "Kardeş Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor, yitirdiğimiz canları rahmet ve dua ile yad ediyoruz, ruhları şad olsun." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Hocalı Azerbaycan'dır. Canlarımızı katlettiler. Şehitlerimize rahmet ve minnetle..." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul