Bakanlar, havai fişek fabrikasındaki patlama bölgesinde incelemelerde bulundu Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrika içerisindeki binalarda hasar oluştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama meydana gelen havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: AA