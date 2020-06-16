Bakanlar Gül ve Kurum yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdi
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Bakanlar Gül ve Kurum yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdik.

Bakanlar Gül ve Kurum yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdi
16.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:16

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdik. Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdik. Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik. Tamamlandığında, başkentimize yakışır bir adliyemiz olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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