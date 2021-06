Bakanlar Gül ve Elvan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep'te düzenlenen Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mezuniyet Töreni'nde gençlere iş hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep'te düzenlenen Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mezuniyet Töreni'nde gençlere iş hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Bakan Gül, konuşmasında, mezun olan gençlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençleri yetiştiren ailelere ve eğitim camiası mensuplarına teşekkür eden Gül, mezun olan gençlerin artık yeni bir hayata başlayacaklarını söyledi.

Gençlerin bugün hayallerini gerçekleştirdikleri bir günü yaşayacaklarını dile getiren Gül, onlara şöyle seslendi:

"İşin en önemli noktası ülkemize, vatanımıza ve ailemize yararlı işler yapmaktır. Her şey gelip geçiyor, iş hayatı da oluşacak. Bütün bu telaşlar arasında ömür bitecek. Kalacak tek şey edindiğiniz kardeşlikler, dostluk ve bir arada yaşamak. Asıl olan kardeşliğiniz ve dostluğunuzdur. Bunların kıymetini asla kaybetmeyin. Her şey kazanılır, kaybedilir ama arkadaşlık, iyilikler, kardeşlik hep kazanan yegane şey olmuştur. Bu kardeşlik, birliktelik daim olsun diyorum. Cumhuriyet'in yeni yüzyılına ulaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, yeni Türkiye'yi, daha güçlü Türkiye'yi sizler, bu emaneti alarak ülkemizi daha da yukarılara taşıyacaksınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz, bizler size sonuna kadar güveniyoruz, güvenmeye de devam edeceğiz."

Gül, gençlere iş hayatına ilişkin tavsiyelerde bulunarak, "Hayatınız boyunca istemediğiniz hiçbir şeyi yapmayın, para kazanırsınız, emin olun, maddi anlamda imkan her türlü gelir ama ondan daha değerli şeyler vardır. Sakın ola insanlık değerini, farklı birtakım değerler, inanmadığınız şeyler için yapmayın, sevmediğiniz mesleği yapmayın, sevmediğiniz patronla, iş hayatıyla bir gün olsun durmayın. Hayatınızı kendi ilkeleriniz ve değerleriniz doğrultusunda yaşayın. Sonunda kazanan siz olursunuz." diye konuştu.

"Kendinizi geliştirmekten vazgeçmeyin"

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan da mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin yetişmesinde emeği geçenlere şükranlarını sunan Elvan, gençlere hayat boyu çalışmaları ve öğrenmekten geri durmamaları tavsiyesinde bulundu.

Herkesin bir gün mutlaka emeğinin karşılığını alacağını belirten Elvan, şunları kaydetti:

"İlk aşamada karşınıza çıkan fırsatlar çok daha birbiriyle uyumlu olmayabiliyor ama şundan emin olun. Cesaretini kaybetmeyen, gözü pek, hayallerine ulaşmak için yılmadan çalışan ve asla pes etmeyenler, bunun misliyle mükafatını alıyor. Siz yeter ki kendinizi geliştirmekten vazgeçmeyin. Teknolojinin hızla geliştiği günümüz koşullarında sadece tek bir alanla sınırlı kalmanın yeterli olmayacağını düşünüyorum. Çok disiplinli bir yaklaşıma sahip olup yeni gelişmeleri sürekli takip etmenizde ve yabancı dilinizi geliştirmeniz de çok büyük katkı sunacaktır. İçinizdeki potansiyeli keşfedin ve asla meraktan geri duymayın. Her biriniz bizim için kıymetlisiniz çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Her bir gencimizin geleceğe daha iyi hazırlanması için her türlü imkanı seferber ettik. Üniversitelere ciddi yatırımlar yaptık. Teknolojik imkanları arttırdık. Sizler başarılı oldukça bu fiziki yatırımlar daha da değerlenecek. Türkiye'nin sizin azminize ve çalışkanlığınıza ihtiyacı var."

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da mezun olan öğrencileri ve velilerini tebrik ederek, yeni mezunlara iş hayatında başarılar diledi.

Amaçlarının her zaman önce insan yetiştirmek olduğunu belirten Kalyoncu, bunu başarmak için emek verdiklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli de üniversiteyle ilgili bilgi vererek, mezun öğrencilere iş hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakanlar Gül ve Elvan, bölüm birincilerine diplomalarını verdi. Cemal Kalyoncu, günün anısına Gül ve Elvan'a tablo hediye etti.

Programın sonunda mezun öğrenciler, kep fırlatarak mezuniyet heyecanını yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak