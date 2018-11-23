Bakanlar Gül ve Albayrak, Gaziantep'te

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Bir dizi etkinliğe katılmak üzere kente gelen Gül ile Albayrak, Alaüddevle Camisi'nde cuma namazı kıldı. Bakanlar, beraberinde Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililerle cami çıkışında, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı.

Daha sonra Hamdi Kutlar Caddesi ve Bakırcılar Çarşısı'nda vatandaşlarla sohbet edip "hayırlı işler" dileyen Gül ile Albayrak, ziyaret ettikleri bir bakırcı dükkanında da bakır dövdü.

Bakanlar ve beraberindekiler, daha sonra Elmacı Pazarı'ndaki bir çay ocağında, yöresel içecek zahter ile çay içti. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet eden Gül ve Albayrak, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.