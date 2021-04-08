Bakanlar, görevlendirme yapılan belediye başkan vekilleriyle toplantı yaptı

Bakanlar, görevlendirme yapılan belediye başkan vekilleriyle toplantı yaptıİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve bazı bakanlar, terör suçları nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarının yerine görevlendirilen 48 belediye başkan vekili ile bir araya geldi.

Bakanlar, görevlendirme yapılan belediye başkan vekilleriyle toplantı yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve bazı bakanlar, terör suçları nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarının yerine görevlendirilen 48 belediye başkan vekili ile bir araya geldi.

2014-2019 yılları arasında 94'ü PKK/KCK kapsamında olmak üzere 102, 1 Nisan 2019 sonrasında ise 48'i PKK/KCK kapsamında olmak üzere 49 belediye başkanı, 'terör örgütlerine yardım ve yataklık etme' suçları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, belediye kaynaklarının terör örgütlerine aktarılmasının önlenmesi, huzur ve güven ortamının sağlanması ile terör örgütü ve yandaşlarının baskısının kırılması amacıyla, bu kişilerin yerine vali ve kaymakamları, belediye başkan vekili olarak görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde, 'Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı' düzenledi. Basına kapalı yapılan toplantıya; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Fatih Sayan, Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut ile vali ve kaymakamlardan oluşan 48 belediye başkan vekili katıldı.

Bakan Soylu ve diğer bakanlar, taleplerini dinledikleri belediye başkan vekillerine beklenti ve talimatları ilettiği öğrenildi. Toplantıda ayrıca belediyelerin idari, mali, hukuki durum ve ihtiyaçlarının değerlendirildiği, bakanlıkların yatırım ve projelerinin işleyişi ile ilgili de belediye başkan vekillerinin genel talep ve beklentileri konusunda istişarede bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN