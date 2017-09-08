Bakanlar Fındık Borsası'nın açılışını yaptı

Giresun Ticaret Borsası'nın Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa açılışına katılan bakanlar borsada fındık alımı yaptı



GİRESUN - Türkiye ve Avrupa Birliği'nin katkılarıyla yapılan Giresun Ticaret Borsası'nın Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa Kurulması Projesi'nin açılışı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Giresun Ticaret Borsası'nın Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa Kurulması Projesi'nin açılışı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Yaklaşık 2,5 dakika boyunca fındık alımı için yarışan bakanların seansını ise TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yürüttü.

Sürenin bitimi ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli 7,5 ton fındığa talip olarak 10 lira 31 kuruş fiyat verdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise 1,5 ton fındığa talip olarak 10 lira 33 kuruş fiyat teklifi yaptı son olarak ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise 2 ton fındığa talip olarak 12 lira ile en yüksek fiyatı verdi.

Senasın ardından bakanlara siste hakkında bilgi veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Mal satıldı ama üretici ister verir isterse vermez yani vazgeçe bilir. Eğer siz vaz geçerseniz teminatınızdan kesilir üreticiye verilir. Üreticinin verir vermem hakkı var, sizlerin almam hakkınız yok ceza kesilir ve böylece biter" dedi.

Bakan Tüfenkci ise, 'Fiyatı bilinçli vereceksiniz' değerlendirmesinde bulundu.

Borsa açılışının ardından bakanlar ve TOBB Başkanı geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da cenaze törenine katıldığı Hasan Ali Tütüncü'nün evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.